Mit einem deutlichen personellen Bekenntnis zum Fachhandel meldet sich die ViewSonic Technology GmbH aus der Niederlassung in Dorsten. Der Hersteller von Monitoren, Projektoren und LFDs will sein kontinuierliches Wachstum seit 2016 kontinuierlich fortsetzen.

Mit Erich Sumner und Thomas Glashauser verstärken zwei Fachhandelsprofis das ViewSonic-Team, die jeweils seit rund 20 Jahren im IT-Reseller-Markt aktiv sind. Sumner geht bei ViewSonic als Account Manager B2B an Bord. Er sammelte seine umfangreiche Erfahrung als Key Account Manager und BDM bei Systeam, Also und Asus. Sumner verfügt über ein großes Netzwerk im Channel und umfangreiches Produktwissen im Bereich IT.

Thomas Glashauser soll als Focus Sales Manager für ViewSonic bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Ingram Micro das B2B-Geschäft weiter ausbauen. Der gelernte Maschinenbautechniker verfügt über eine langjährige Erfahrung im Channel. Er war seit 1998 - also noch zu Macrotron-Zeiten - beim Münchener Distributor im Display-Vertrieb und baute sich ein starkes Netzwerk an Kontakten auf. Zuletzt war Glashauser als Senior Focus Sales Manager für NEC bei der Ingram Micro tätig.

"Unser Ziel ist es, auf allen relevanten Absatzkanälen präsent zu sein und uns professionell aufzustellen. Der Fachhandel liegt uns dabei persönlich besonders am Herzen, denn hier kommt es sehr auf die persönliche Note, Erfahrung sowie Kompetenz im Umgang mit Partnern und Produkten an", erklärt Dominic Mein, Vertriebsleiter DACH bei ViewSonic.

"Da die Lösungen und der Markt immer komplexer werden, benötigen Partner und deren Kunden mehr denn je fachkundige Ansprechpartner. Mit unseren neuen Kollegen bieten wir ihnen genau dieses", ergänzt Mein.

"Wir sehen seit Monaten ein gestiegenes Interesse an ViewSonic und unserem Partner-Programm. Wir stocken das Team weiter auf, um auch weiterhin Reseller zu deren Zufriedenheit professionell, schnell und persönlich bedienen zu können. Auch in Zukunft werden wir die strategische Ausrichtung mit einem Fokus auf den B2B-Fachhandel weiter vorantreiben", so der Vertriebsleiter abschließend.

