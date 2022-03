Das ViewSonic-Team für Deutschland, Österreich und Schweiz ist in den vergangenen fünf Jahren von sechs auf 25 Mitarbeiter gewachsen. Der Vertrieb wurde kontinuierlich mit zusätzlichen Key Account Managern deutschlandweit ergänzt, die durch Branchenexperten, etwa für Bildung und AV unterstützt werden. Das Unternehmen strebt für die kommenden 2-3 Jahre die Führungsposition bei großformatigen, interaktiven Displays (IFPs) in der Region an.

Nachdem Jürgen Bösl zum Sales Director Schweiz ernannt wurde, verstärkt nun Tobias Fähnrich als Regional Account Manager den Vertrieb in Süddeutschland und teilt sich dabei die Region mit Marc Rassier, der seit 2020 als Business Development Manager bei ViewSonic aktiv ist. Während Rassier Teile von Hessen und Bayern betreut, kümmert sich Fähnrich um Baden-Württemberg und die anderen Regionen in Bayern.

Tobias Fähnrich ist geprüfter Betriebswirt (IHK) und sammelte erste Berufserfahrungen beim Personaldienstleister Studitemps, bis er 2018 in die Display-Branche wechselte. Er kommt von Exertis Pro AV, der ehemaligen Comm-Tec, zu ViewSonic und bringt ein starkes Netzwerk mit, freut sich der neue Arbeitgeber.

Regionalvertrieb wird weiter verstärkt

"Wir bauen unser regionales Team erneut aus", berichtet Dominic Mein, Director DACH bei ViewSonic. "Gerade die vergangenen Jahre haben doch gezeigt, wie wichtig der enge Kontakt zu Kunden und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partnern sind. Deshalb investiere ich gern und mit voller Überzeugung in Menschen, die uns helfen, dabei noch besser zu werden."

"Vor allem im anspruchsvollen und zunehmend komplexen AV-Bereich genügt es nicht nur Hardware anzubieten", ergänzt Tobias Fähnrich. "Kunden und Partner erwarten umfassende Lösungen, bei denen Hard- und Software bestmöglich aufeinander abgestimmt sind. Solch individuelle Angebote kann man als Hersteller aber nur dann zielgenau anbieten, wenn man das entsprechende Portfolio hat und nah an seinen Kunden und Partnern ist. Ich freue mich darauf hier zukünftig meinen Teil dazu beizutragen, um möglichst viele Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen."