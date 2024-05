Bis 2016 war ViewSonic-DACH-Chef Dominic Mein beim Mitbewerber BenQ als Vertriebsleiter unter Vertrag. In dieser Zeit arbeite er eng mit dem dortigen Marketingleiter Guido Forsthövel zusammen. Nun konnte Mein seinen Ex-Kollegen zu den Dorstenern lotsen: "Ich freue mich sehr, mit Guido Forsthövel einen ehemaligen Weggefährten und äußerst erfahrenen Marketingleiter in unseren Reihen zu haben. Das neue Marketing-Team verfügt über ein tiefgreifendes Fachwissen und wird unsere Stellung im Markt weiter festigen und die nachhaltige Beziehung zu unseren Partnern fördern", erklärt er.

Forsthövel blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung als Marketingprofi bei global agierenden Herstellern in der IT/CE-Branche zurück. Zuletzt war er 14 Jahre bei BenQ als Head of Marketing & Communications DACH aktiv und verfügt über eine Expertise in der B2B- und B2C-Kommunikation, die er nun in seiner neuen Rolle bei ViewSonic einbringen soll.

Leonie Bahde für Monitore und Beamer

Neben Forsthövel kommt Leonie Bahde neu ins Team. Sie wird als Marketing Managerin DACH für die Entwicklung und Umsetzung neuer Marketingstrategien der Produktbereiche Monitore und Beamer verantwortlich sein. Die Medienkauffrau hat in Düsseldorf Marketing und digitale Medien studiert. Sie arbeitete seit 2017 bei Stepstone in unterschiedlichen Marketingpositionen.

Bereits seit fünf Jahren in der ViewSonic-Marketing-Abteilung ist Antonia Schroer. Sie soll nun als Marketing Managerin DACH in erster Linie den Bildungsbereich und die AV-Themen verantworten.

