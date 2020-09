Allen Unkenrufen zum Trotz blickt ViewSonic in Deutschland auf ein bisher positives Geschäftsjahr und möchte diese Entwicklung mithilfe des Channels fortsetzen. Dabei setzt das Team aus dem nordrhein-westfälischen Dorsten sowohl auf seine bestehenden Reseller als auch auf neue Partner, die der Hersteller in den kommenden Monaten gewinnen möchte. Um gemeinsam erfolgreich zu sein, verlässt sich ViewSonic nicht nur auf sein zunehmend breites Hardwareportfolio, das zunehmend auch Branchen- und Nischenlösungen bietet, sondern vermehrt auch auf seine Kompetenz in Sachen Software und integrierte Gesamtlösungen.

Mit Partnern auf der Erfolgsspur - bestehende unterstützen, neue gewinnen

"In den vergangenen Monaten ging es im Markt hoch her. Die Hersteller von Monitoren, Beamern und großformatigen Displays hatten sich gemeinsam mit ihren Partnern einer völlig neuen Situation zu stellen", berichtet Dominic Mein, Vertriebsleiter DACH bei ViewSonic. "Nachdem sich die Gesamtsituation nun zumindest vorerst stabilisiert hat, sehen wir für unsere Channel-Partner große Chancen, ihren Wachstumskurs fortzusetzen. Neben den vielen Bildungseinrichtungen, die dringend in Sachen Soft- und Hardware nachrüsten müssen, gibt es weitere attraktive Felder. Dies sind weiterhin der Bereich (Home-)Office und zunehmend auch leistungsstarke Meeting-Raum-Lösungen für eine produktive Zusammenarbeit sowie High-End-Monitore für die Erstellung und Bearbeitung kreativer Inhalte."

ViewSonic erweitert nun sein Partnerprogramm und setzt damit wichtige Marktimpulse für den Fachhandel. Vor Kurzem hat das Team um General Manager Thomas Müller eine umfassende Sales-Initiative für den Bildungsmarkt gestartet und sich in diesem Segment auch personell verstärkt. Nun gibt der Hersteller eine schlagkräftige Optimierung seines allgemeinen Channel-Programms bekannt, um seine Partner noch schneller auf die Erfolgsspur zu bringen.

Vorteile für die Kunden - neue Preise, bessere Garantie

Um seinen Partnern zu helfen die eigenen Margen zu optimieren und auch bei sehr preiskritischen Projekten erfolgreich zu sein, erhöht ViewSonic die Partnerrabatte auf den regulären HEK für ausgewählte Top-Monitore von 10% auf 15%. Die betreffenden Modelle werden monatlich in der sogenannten DealersView, dem Produkt-Newsletter von ViewSonic, vorgestellt.

Zudem ermöglicht ViewSonic seinen Partnern, den Kunden ab sofort einen verbesserten Vor-Ort-Service inklusive De- und Reinstallation für die großen Signage- und Wireless-Presentation-Displays der CDE-Serien zu bieten. Im Fall eines Defekts erfolgt innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur durch Servicetechniker vor Ort oder bei Bedarf ein direkter Geräteaustausch. "Somit gewährleisten wir unseren Partnern Kalkulationssicherheit, da ihnen im eventuellen Schadensfall innerhalb der Garantiezeit kein Aufwand entsteht", erläutert Andreas Fernandez, Technischer Produktmanager bei ViewSonic.

Investitionsschutz - Sicherheit als Verkaufsargument

Ebenfalls verbessert werden die Serviceleistungen für professionelle Monitore der ColorPro-VP-Serie. Für diese bietet ViewSonic ab sofort und kostenlos einen Fünf-Jahres-Vorab-Austauschservice. Im Falle eines Defekts tauscht der Hersteller das Gerät gegen ein gleichwertiges Austauschgerät nach Verfügbarkeit.

Zusammengefasst können die Partner von ViewSonic nun die folgenden Garantiebedingungen in ihre Angebote aufnehmen:

5 Jahre Vorab-Service für die VP-Monitorserie

4 Jahre Vorab-Service für die VG-Monitorserie

5 Jahre IFP-Vor-Ort-Service im Bildungswese

3 Jahre CDE-Vor-Ort-Service ab 65-Zoll Größe

"Unsere Partner erhalten nun nicht nur die Möglichkeit, ihren Kunden noch attraktivere Preise zu bieten, sondern sie können auch mit außergewöhnlichen Service- und Garantieversprechen punkten", fasst Dominic Mein zusammen. "Viele Organisationen - seien es Schulen, Universitäten, Gastronomie, Handel oder Unternehmen anderer Branchen - wissen, dass sie in ihre Technik investieren müssen, um sich zukunftssicher aufzustellen. Aber sie wollen mit ihren Investitionen auch ein Stück Sicherheit erwerben. Diese können unsere Partner ihnen nun mehr denn je bieten."