Im Display-Markt geht es auf und ab. In diesem dynamischen Marktumfeld kämpfen Hersteller um ihre Marktanteile. Auch der kalifornische AV-Spezialist ViewSonic will sein Stück vom Kuchen abhaben und seinen Wachstumskurs fortsetzen.

Bei ViewSonic ist man sich im Klaren, dass die Partner eine wesentliche Rolle spielen: "Wir wollen für die Zukunft gut gerüstet sein und wissen, dass dies nur mit starken und motovierten Partnern gelingen kann", erklärt Carsten Jochmann, Head of AV bei ViewSonic.

Jochmann beschreibt das Marktsegment als "herausfordernd". Trotzdem ist er sich sicher, dass die Marktdynamik auch viele Chancen bereithält. "Wir haben daher nicht nur unser Team vergrößert und neu strukturiert, sondern auch ein neues Partnerprogramm aufgesetzt, das wir nun vorstellen und aktuell einführen", berichtet er.

Official Finch Partner, Authorised LFD-Reseller und Certified AV-Specialist

Das nun vorgestellte Programm gliedert sich in drei Partnerstufen. Der Status "Official Finch Partner" ist vor allem für IT-Systemhäuser und IT-Fachhändler gedacht. Die Händler bekommen einen konkreten Ansprechpartner bei ViewSonic, der für das Tages- und Projektgeschäft verantwortlich ist. Somit soll sichergestellt sein, dass der Händler einen direkten Draht zum Hersteller hat und die notwenige Unterstützung bekommt.

In erster Linie an AV-Händler richtet sich der Status "Authorised LFD-Reseller". Diese Händler haben einen persönlichen Ansprechpartner direkt bei ViewSonic, der sowohl für das Tages- und Projektgeschäft als auch für die Unterstützung bei Endkundenterminen verantwortlich ist. Für den Status sind regelmäßige Vertriebs- und Hardwaretrainings nötig. So ist sichergestellt, dass der Händler die Mehrwerte bei Hard- und Software auch seinen Endkunden gegenüber gut kommunizieren kann.

Mit dem Status "Certified AV-Specialist" richtet sich ViewSonic vor allem an AV-Händler und AV-Spezialisten. Auch diese Händler haben einen persönlichen Ansprechpartner direkt bei ViewSonic, der sowohl für das Tages- und Projektgeschäft als auch für die Unterstützung bei Endkundenterminen verantwortlich ist. Für den Status sind Vertriebs- und Produktschulung verpflichtend. Darüber hinaus muss der Händler eine MyViewBoard Softwareschulung machen. Auch für den technischen Bereich sind Pflichtschulungen nötig und es muss mindesten ein Demodisplay beim Händler vorhanden sein. Mit den Schulungen soll sichergestellt sein, dass der Händler sich optimal mit den Produkten auskennt, die Mehrwerte bei Hard- und Software auch seinen Endkunden gegenüber gut kommunizieren.

Lösungen für Business-Kunden

Laut ViewSonic geht es für die Händler heutzutage nicht mehr nur um die reine Display-Hardware, sondern vielmehr um Lösungen für Education- und Corporate-Kunden. Das Partnerprogramm mit den verbundenen Schulungen soll die Händler dabei unterstützen, die Qualifizierung gegenüber dem Wettbewerber darzustellen und dadurch weiterhin wertiger Ansprechpartner für die Endkunden zu sein.

"Individuelle Betreuung ist uns sehr wichtig, da dies vor allem in herausfordernden Zeiten Sicherheit und Stabilität garantiert", betont der AV-Chef, der darauf zählt, dass die Viewsonic-Partner die passend abgestimmten Stufen des Programms nutzen und dadurch auch ihre internen Arbeitsabläufe und Prozesse optimieren. "Ich bin mir sicher, dass wir mit dem neuen Partnerprogramm eine gute Kombination aus Qualifikation, Service und Marge für unsere Partner geschaffen haben", so Carsten Jochmann.

