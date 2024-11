Dominic Mein, Director DACH bei ViewSonic, weiß, wo er neue Fachkräfte finden kann: Nachdem er bereits im Mai seinen ehemaligen BenQ-Kollegen Guido Forsthövel als Head of Marketing DACH zu ViewSonic gelotst hat (ChannelPartner berichtete), hat er nun zwei weitere Verpflichtungen mit BenQ-Vergangenheit getätigt.

Mit zwei Neuzugängen Innendienstvertrieb will Mein den Wachstumskurs in der DACH-Region fortsetzen. Chantal Ticheloven und Paul Bunte werden das Team verstärken. Der Fokus der beiden neuen Mitarbeiter soll auf gezielter Kundenbetreuung, proaktiver Angebotserstellung und der Identifikation von Upselling- und Cross-Selling-Potenzialen liegen. "Chantal Ticheloven und Paul Bunte übernehmen nun bei uns wichtige Aufgaben zur Stärkung des Vertriebsinnendienstes.

"Beide bringen wertvolle Branchenerfahrung mit und werden uns in den Bereichen B2B und AV weiter voranbringen", erläutert Mein. ViewSonic sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich über dem Branchentrend gewachsen, und man wolle diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. "Mit zwei jungen, bereits erfahrenen Kollegen an unserer Seite sind wir jetzt noch besser für die Zukunft gerüstet", ist sich der ViewSonic-DACH-Chef sicher.

Mitarbeiter mit BenQ-Erfahrung

Chantal Ticheloven übernimmt ab sofort die Rolle als Account Managerin im Bereich AV. Durch ihre Berufserfahrung als bisherige Account Managerin B2B bei BenQ Deutschland sowie ihre Branchenkenntnis bringt sie laut ViewSonic das notwendige Rüstzeug mit, um die Anforderungen des AV-Markts zu bedienen und Kunden in diesem Bereich erfolgreich zu betreuen.

Paul Bunte kommt als Account Manager B2B bei ViewSonic an Bord. Mit seiner bisherigen Erfahrung als Account Manager B2C bei BenQ Deutschland und als Vertriebsmitarbeiter beim Distributor Delo Computer steht er nun als direkter Ansprechpartner für den B2B-Fachhandel zur Verfügung.

