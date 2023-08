ViewSonic, bekannt als Hersteller von visuellen Ausgabegeräten, stellt eine neue Serie von Laser-Beamern vor. Die neue Luminous Superior-Serie (LS) verspricht eine hohe Lichtstärke und starke Kontraste, die mit einer großen Farbpalette und sehr einfachem Setup einhergehen. Der LS740HD wurde speziell für Meetingräume sowie den Bildungsbereich entwickelt und soll selbst in helleren Umgebungen Bilder in Heimkino-Qualität liefern.

Für Präsentationen in hellen Umgebungen

Moderne Besprechungs- und Konferenzräume, Klassenzimmern und Vorlesungssäle benötigen leistungsfähige Projektoren. Viele konventionelle Modelle schwächeln in hellen Umgebungen oder liefern bei Multimedia-Inhalten zu geringe Auflösungen. Stärkere Geräte sind meist recht wartungsintensiv und teuer. ViewSonic will mit dem LS740HD zeigen, dass es auch anders geht und bewirbt ihn nicht nur mit hellen, hochauflösenden Bildern, sondern will auch mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Der LS740HD ist ein Beamer mit Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation. Er verspricht eine Lebensdauer von über 30.000 Betriebsstunden ohne Lampenwechsel und bei geringem Stromverbrauch. Das Gerät liefert eine Lichtstärke von 5.000 ANSI-Lumen und garantiert somit helle, lebendige Bilder mit bis zu einer Milliarde Farben und einem Kontrast von 3.000.000:1. Bis zu 300 Zoll Bilddiagonale in Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080) sind mit dem integrierten 1,3-fachen optischen Zoom und einem digitalen Zoom von 0,8 bis 2,0 möglich, was einem Projektionsverhältnis von 1,13 bis 1,47 entspricht.

Professionelle Features für perfekte Bilder

Durch H/V-Keystone-Korrektur, automatischer 4-Ecken-Anpassung, 360 Grad-Projektion und einem Hochformatmodus kann der Beamer in den verschiedensten Räumlichkeiten eingesetzt werden. Zur flexiblen Handhabung und für den Komfort stehen eine "Instant On/Off"-Funktion sowie die Steuerung über RS232-Schnittstelle zur Verfügung. Zwei 1.4-HDMI-Ports nehmen die Bildinformationen in Empfang. Wenn der interne 15 Watt Lautsprecher nicht ausreicht, kann am 3,5 mm Klinken-Audioausgang entsprechende Verstärkung angeschlossen werden. Netzwerkanschluss oder WLAN sind zwar nicht vorhanden, doch lässt sich über den USB-Port ein drahtloser HDMI-Adapter installieren.

Ergänzt wird die neue Serie voraussichtlich ab Ende September 2023 durch das Modell LS740W. Der WXGA-Beamer verfügt über eine Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln sowie ein Projektionsverhältnis von 1,18 bis 1,54. Ansonsten hat er die gleiche Ausstattung wie sein großer Bruder LS740HD.

Preise und Verfügbarkeit

Der LS740HD ist im Handel ab sofort für 1.429 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Der kleinere LS740W wird voraussichtlich ab September 2023 erhältlich sein - der Preis ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen über die Laser-Projektoren von ViewSonic gibt es unter diesem Link.