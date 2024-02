Die neueste Kooperationslösung des US-Herstellers ViewSonic eignet sich insbesondere für Teilnehmer bei Meetings und Präsentationen, die von fremden oder BYOD-Geräten Informationen an Projektoren oder Großformat-Displays senden wollen. Die Wireless-Casting-Lösung PJ-WPD-700 ermöglicht bis zu acht Sendern das Teilen ihrer Bildschirminhalte, ohne dass diese einen Zugang für das LAN oder WLAN des Unternehmens benötigen. Zudem ist so auch das Mobilgerät vor Infektionen durch fremdes WLAN geschützt.

Intuitiv, stabil und sicher

ViewSonic liefert mit dem WPD-700 ist eine intuitive, stabile und sichere Wireless-Casting-Lösung mit Plug-und-Play-Funktionalität. Mitarbeiter oder Gäste können ihren Bildschirm ohne eine Software installieren zu müssen sofort teilen und brauchen keine Unterbrechungen durch instabile WLAN-Verbindungen zu fürchten. Die exklusive Peer-to-Peer-Verbindung gewährleistet die stabile und sichere Übertragung für die gemeinsame Nutzung von Inhalten.

Das WPD-700 ermöglicht flüssiges Streaming mit einer Verzögerung von weniger als 80 Millisekunden und unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p. Darüber hinaus können auch DRM-geschützte Inhalte von Plattformen wie Netflix, Disney+ und Co. kabellos über das Screen Casting Kit gestreamt werden. Die maximale Übertragungsreichweite von bis zu 30 Meter erleichtert die Teilnahme an Meetings, Konferenzen oder Präsentationen in großen Räumen, erspart den Kabelsalat und die Kosten für lange HDMI-Kabel.

Der Sender verfügt über einen USB-C-Anschluss für die direkte Kompatibilität mit den meisten mobilen Geräten - einschließlich dem iPhone 15 von Apple. Das WPD-700 kann mit bis zu sieben weiteren Sendern gekoppelt werden, die mit einem einzigen Klick ausgewählt werden können. Für die Nutzer stehen zwei Anzeigemodi, Duplikat- und Erweiterungsmodus, für die Inhaltsübertragung zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Das WPD-700 ist im Fachhandel ab sofort für 139 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.

