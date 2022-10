Mit der VP Zero Error Pixel Policy garantiert ViewSonic, dass alle Modelle der VP-Serie ohne Pixel- und Subpixelfehler sind. Die Garantieversicherung deckt somit sämtliche helle, dunkle und partielle Pixelfehler ab und gibt damit dem Endkunden eine 5-jährge Investitionssicherheit auf ein fehlerfreies Bild. Sollte ausnahmsweise doch der Fall eines Fehlers eintreten, tritt diese Garantie in Kraft und der Monitor wird umgehend per Vorabaustausch ersetzt.

"Als Qualitätsanbieter ist es uns sehr wichtig den semi-professionellen und professionellen Nutzern unserer Monitore hochwertige Produkte zur Verfügung zu stellen, auf die sie sich in allen Details verlassen können", erklärt Dominic Mein, Director DACH bei ViewSonic. "Unsere VP Zero Error Pixel Policy ist ein Qualitätsversprechen, hinter dem wir zu hundert Prozent stehen. Damit bieten wir den Nutzern die Sicherheit in ein Produkt zu investieren, das sie bei ihrer Arbeit optimal unterstützt und auf dessen Wertigkeit und Langlebigkeit sie zählen können."

Eine Übersicht über die VP-Modelle gibt ViewSonic unter diesem Link.

Lesen Sie auch: Neuer High-End-Bildschirm von ViewSonic