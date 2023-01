Verbesserte Mobilität und einfacher Transport kombiniert mit hoher Bild- und Soundqualität, so wirbt US-Hersteller ViewSonic für sein All-in-One Direct View LED Display Solution Kit. Mit einer Bildschirmdiagonale von 135 Zoll und dem Sounddesign von Harman Kardon, verspricht die Lösung aus dem Flightcase ein besonderes audiovisuelles Erlebnis bei Veranstaltungen, Ausstellungen oder kurzfristigen Einsätzen.

Beindruckendes Format und clevere Mobilität

Das Klapp-Design reduziert die Pack- und Transportgröße um fast 50 Prozent im Vergleich zur vorherigen Generation, bietet somit mehr Komfort beim Transport und senkt darüber hinaus die Kosten. Das 330 Kilo schwere LED Display Solution Kit passt problemlos in herkömmliche Lasten- als auch in große Personenaufzüge, so der Hersteller. Mit seinen 100 vormontierten Modulen und einem motorisierten Standfuß ist das in einem Transportkoffer integrierte Display im Handumdrehen einsatzbereit.

Der gesamte Aufbau ist werkzeuglos und nimmt nur zehn Minuten in Anspruch. Der motorisierte Standfuß ermöglicht ein bequemes Einstellen der Displayhöhe per Knopfdruck. Für eine bequeme, wiederkehrende Verwendung können drei Höhen als Voreinstellungen festgelegt werden. Mit einem lediglich 5 mm schmalen Rahmen liefert dieses Display nahtlos Inhalte ohne störende innere Abstände. Die einstellbare Helligkeit von bis zu 600 Nits sorgt dafür, dass der Inhalt auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen klar erkennbar bleibt.

Benutzerfreundlich und komplett

Das All-In-One LED Display Solution Kit LDS135-151 wurde von ViewSonic insbesondere auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Sämtliche Komponenten befinden sich im Gehäuse und sind über die Gerätefront zugänglich. Selbst das Vakuum-Tool zum Auswechseln der LED-Module gehört zum Lieferumfang.

"Bei der Weiterentwicklung unseres neuen All-in-One Direct View LED Display Solution Kits haben wir die nun kommende Generation auf ein neues Level gehoben, indem wir das faltbare Konzept auf das extragroße Display ausgeweitet haben, was einen enormen Komfort für verschiedene Anwendungen bedeutet", erklärt Dominic Mein, Director DACH bei ViewSonic. "Mit einem faltbaren 135-Zoll-Großbildschirm liefert das neue Lösungspaket atemberaubende audiovisuelle Inhalte bei hoher Mobilität und geringeren Transportkosten."

"Es kann weitestgehend im Verleihgeschäft, im Gastgewerbe oder in anderen Branchen eingesetzt werden", so Mein weiter. "Indem wir die Flexibilität unserer Lösung verbessern, gehen wir davon aus, dass unsere Kunden ihre Geschäftsziele leichter erreichen und neue Zielgruppen erschließen können."

Preise und Verfügbarkeit

ViewSonic empfiehlt das All-in-One Direct View LED Display Solution Kit besonders für Museen und Kunstausstellungen, bei denen es auf hohe Qualität ankommt, ebenso wie für luxuriöse Empfangsräume, Auditorien oder andere große Veranstaltungsorte. Eine Preisempfehlung für das nativ maximal Full-HD auflösende Set (1920 x 1080) nennt ViewSonic nicht, die Angaben im Internet schwanken zwischen 95.000 US-Dollar und 135.000 Euro. Nähere Informationen zu den technischen Details finden sich unter diesem Link, die deutsche Seite ist derzeit noch nicht aktualisiert.