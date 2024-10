Der kalifornische Display-Spezialist ViewSonic will seinen Wachstumskurs im AV-Bereich fortsetzen. Dafür arbeitet der Hersteller nun mit Kern & Stelly zusammen. Der AV-Distributor mit Sitz in Hamburg nimmt dafür LED-Displays, Large-Format-Displays, Projektoren und das MTR-Kit TeamJoin von ViewSonic in sein Portfolio auf.

Bei ViewSonic hat man das breite Netzwerk von Fachhändlern und Systemintegratoren des Distributors im Visier. "Die Zusammenarbeit mit Kern & Stelly ist ein Meilenstein für unsere Entwicklung", betont Dominic Mein, Regional Manager DACH bei ViewSonic.

Tiefes Marktverständnis

Der ViewSonic-DACH-Chef lobt das tiefes Marktverständnis, das technisches Know-how und den erstklassigen Support des Hamburger AV-Grossisten. Verbunden mit einem hohen Vertrauen im Fachhandel, sei dies entscheidend für weiteres Wachstum. "Zudem werden wir gemeinsam mit Kern & Stelly in Marketing- und Vertriebsaktivitäten intensivieren, um unsere Präsenz weiter zu stärken", kündigt Mein an.

Kern & Stelly soll die ViewSonic-Produkte sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz vertreiben.

