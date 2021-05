Damit verantwortet Matikainen den Vertrieb des deutschen Großkundengeschäfts bei Cisco. Als Mitglied der Geschäftsleitung berichtet sie direkt an Cisco-Deutschland-Chef Uwe Peter.

Die international erfahrene Führungskraft kommt von Hewlett Packard Enterprise, wo sie insgesamt über 19 Jahre beschäftigt war. Dort leitete sie zuletzt die Professional Services in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zuvor hatte die gebürtige Münchnerin verschiedene internationale Managementfunktionen in den Bereichen Business Development & Technical Presales, Vertrieb, Marketing und Strategische Allianzen bei HPE inne.

Mit Virpi Matikainen möchte Cisco die Automatisierung der Infrastruktur sowie die Beschleunigung der Digitalisierung vorantreiben. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst sowohl Ciscos Homeoffice-Lösungen und Videokonferenz-Angebote als auch Industrie- und Sicherheitsarchitekturen für Großkunden.

»

Workshop am 24. Juni

In dem kostenfreien digitalen Channel Workshop am Donnerstag, den 24. Juni, ab 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit "Zero Trust"-Ansätzen vor unbekannten Gefahren aus dem Cyberraum schützen können.