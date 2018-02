Die Virtual Solution AG erweitert ihre Vertriebsstrategie durch die Zusammenarbeit mit der TIM AG um einen erfahrenen Distributionspartner. Ziel ist es, dem wachsenden Bedarf von Unternehmen an mobilen Sicherheitslösungen über deren Channel gerecht zu werden.

Laut Hersteller verfügt TIM über ein umfassendes Know-how für Security in virtualisierten Umgebungen und Rechenzentren. Deren Reseller können ihren Endkunden nun mit SecurePIM eine Container-Lösung für einfach zu implementierendes, sicheres mobiles Arbeiten bieten.

Vorteile der Container-Technik von SecurePIM sind unter anderem der sichere und kontrollierte Zugang zu Unternehmensdaten, ob vom Firmen-Smartphone oder einem privaten Gerät, teilt Virtual Solution weiter mit. Sensible Informationen seien auf den mobilen Geräten von Mitarbeitern einfach und zuverlässig geschützt, ohne dabei deren Privatsphäre zu verletzen. Übermittlung und Speicherung erfolgen verschlüsselt.

"Gerade in Hinblick auf die neue Datenschutz-Grundverordnung ist es für uns wichtig, dass wir unseren Kunden eine Lösung für mobiles Arbeiten von einem deutschen Anbieter zur Verfügung stellen können", erklärt Jörg Eilenstein, Vorstand bei der TIM AG. "Wir können unser bisheriges Angebot mit mobiler Sicherheit vervollständigen und uns dabei auf die Sicherheits-Expertise von Virtual Solution verlassen."

"TIM ist erfahrener Distributionspartner, der unser Wachstum in DACH unterstützen wird", so Günter Junk, CEO der Virtual Solution AG in München. "TIM verfügt über ausgezeichnete Kontakte zu Resellern und kann Partner mit Sicherheitslösungen sehr gut unterstützen." (KEW)

