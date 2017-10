Die Zahl der von COMPUTERWOCHE-Lesern bewerteten Projekte im Segment PC- und Server-Infrastruktur ist 2017 zwar von knapp 1.100 auf 951 im Vergleich zu 2016 etwas zurückgegangen, aber neben IT-Security und Netzwerklösungen gehört dieser Bereich weiterhin zu den Top-Themen für Unternehmen und deren IT-Dienstleister. Der Trend zur Virtualisierung, allen voran mit Lösungen von VMware und Citrix, setzt sich eindeutig fort.

Lesetipp: Die beiden Systemhaus-Studien 2017 von COMPUTERWOCHE und ChannelPartner

Vielfach wurden die Systemhäuser auch mit dem scheinbar so profanen Austausch von PC- und Server- und vor allem Storage-Hardware betraut. Auffällig häufig genannt wurden auch Infrastrukturprojekte im Bereich SAP HANA.



Die IDG-Mädels Sabrina Gottwald, Kateryna Savchenko und Isabella Amann sind sehr zufrieden mit einem gelungenen ersten Systemhauskongresstag.

In der Bar und auf der Terrasse des Düsseldorfer Van der Valk Hotels steigt die Party zur Prämierung der besten Systemhäuser Deutschlands.

Zunächst stärken sich die Gäste mit ...

... Genüssen vom Grill-Buffet.

Nicht nur Netzwerkhersteller sind Profis im Networking: Patrick Handwerk (links) und Christian Cramer (rechts, beide Systemhaus Cramer), mit Netzwerkspezialist Michael Wanzke (Lancom).

Ben Rudolph, Wulf Vogel und Gert Rudolph (alle InterConnect) haben sich eine gemütliche Sitzecke gesichert.

Mit der Lizenz zum Software-Verkauf: Paul Herrmann (Trusted Software) und Boris Bötchen (True Licence).

Die Cloud-Spezialisten von Fluid Operations, Thomas Grauer und Stefan Friedlein, fühlen sich auch bei bewölktem Himmel wohl.

Reinhold Hirschauer (PFU) und Heinz Höreth (HJG) demonstrieren bayerisch-fränkische Harmonie.

Channel-Flaschen gibt es beim Systemhauskongress nur an der Bar.

Arnd Hommel (Acmeo) und Sebastian Wörle (IDG).

Im Gegensatz zum Schwaben Andreas Bortoli (Computer Service Bortoli, links) hat Achim Heisler (AHS) in Düsseldorf ein Heimspiel.

Dirk Henniges (Computer Compass) mit Stefan Schneider (PCO), Stefan Auer und Andre Sziel (beide As-Con), sowie Nikolai Wiesehahn (PCO).

Auch die Marktforschung sucht Kontakt zum Channel: Gaelle Haack und Jonas Rosen (beide GfK) mit Nils Oemichen (Dalatias IT Solutions).

Ingo Burggraf und Florian Schenk (beide IT-Haus) freuen sich über ihre Auszeichnung.

Maik Wetzel (Eset) zeigt Thomas Holst (Bürotechnik Nord) die besten Eset-Produkte.

Thomas Jank (ChannelPartner) mit Stefanie Kurzinsky und Tanya Quijano (beide DextraData).

Die Cloud-Service-Experten Tim Dorbandt und Stefan Zenkel (beide aContech) haben mit Franziska Waclik (Microsoft) die richtige Gesprächspartnerin gefunden.

Feierrunde zur späten Stunde: Andre Reinartz (SAC), Philip W. Semmelroth (C&S), Andreas Bortoli (Computer Service Bortoli). Michael Hollmann (Hollmann IT) und Thorsten Podzimek (SAC).

Friedrich Pollert (Synaxon), Regina Böckle (ChannelPartner), Maria Kornhoff (iTeam), Armin Weiler und Ronald Wiltscheck (beide ChannelPartner) stoßen auf eine erfolgreiche Kooperation an.

Magret Woiwode (GfK) mit Claudia Petrik (Concat).

Systemhäuser schneiden gut ab

In der aktuellen Umfrage haben sich die IT-Dienstleister mit der Durchschnittsnote 1,55 im Vorjahresvergleich (Note 1,59) noch einmal leicht verbessert. Infrastrukturprojekte machen für die meisten Systemhäuser noch immer den Löwenanteil ihrer Aufträge aus. Und sie beherrschen dieses Handwerk offenbar bestens. Denn im Gegensatz zu anderen Disziplinen, die in dieser Studie bewertet wurden, äußerten Anwender hier sehr viel seltener Kritik an ihren Dienstleistern.

Hier sind die Top 5

Das Systemhaus Cramer konnte seinen ersten Platz mit einer Bestnote von 1,1 verteidigen. Hart umkämpft waren die folgenden Ränge: Der Vorjahreszweite Krämer IT-Solutions wurde von Medialine EuroTrade abgelöst - mit einer ebenfalls sehr guten 1,05. Ebenfalls den Sprung auf das Siegertreppchen schaffte blue technologies. Mit einer Notenbewertung von 1,12 rückte das Systemhaus von Platz sechs auf Platz 3.

Die kundenfreundlichsten Systemhäuser im der Projektkategorie "PC- und Server-Infrastruktur" Rang Systemhaus Schulnote 1. Systemhaus Cramer 1,01 2. Medialine EuroTrade 1,05 3. blue technologies 1,12 4. Elanity Network Partner 1,14 4. Schneider & Wulf EDV-Beratung 1,14