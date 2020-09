Dieses Jahr ist alles anders: Am 16. und 17. September 2020 veranstaltet Sysob zum ersten Mal ein rein virtuelles Event für seine Fachhandelspartner. Dort können sich Reseller mit Vertretern des VADs und der teilnehmenden Hersteller über Produkte und Lösungsszenarien aus dem Sysob-Portfolio, sowie über Markttrends und neue Vertriebsstrategien austauschen.

Aus dem IT-Security-Bereich nehmen Clavister, Mateso Password Safe, Stormshield, Pulse Secure, Okta, Trustwave und Yubico teil. Repräsentativ für das Thema WLAN stehen Alcatel-Lucent Enterprise sowie Ucopia bereit. Das Themenfeld Server based Computing wird auf der Sysob-Messe durch NComputing vertreten. Die in diesen Branchen derzeit relevanten Fragestellungen beispielsweise rund um sicheres Identity and Access Management, den Schutz von komplexen Produktionsumgebungen sowie eine performante WLAN-Abdeckung werden in Fachvorträgen mit anschließenden Live-Chats und Diskussionsrunden erläutert.

Außerdem erhalten die Messebesucher Zugang zu virtuellen Ständen der einzelnen Hersteller, auf welchen sie verschiedene Interaktionsmöglichkeiten erwarten. So können unter anderem Webinare, Live Demos und Workshops direkt am Messestand abgerufen werden. Auch Videos sind durch intuitive Klickstrecken zugänglich. Darüber hinaus können Fachhändler dort Whitepaper oder Datasheets downloaden und direkt mit den Ausstellern in Kontakt treten. Alle Vorträge und Unterlagen sind ab dem 16. September zwei Wochen lang online verfügbar. Auch ChannelPartner ist auf der Online-Messe von Sysob mit einem virtuellen Stand vertreten.