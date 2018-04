Siewert & Kau kooperiert bei Digital-Signage- und Collaboration-Lösungen jetzt auch mit Vivitek. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Konferenzraumlösungen NovoConnect, NovoTouch sowie NovoDS.

Der Berheimer Distributor will sich in einer Zeit, in der einerseits Face-to-Face-Meetings seltener werden und anderseits die Flexibilität der Mitarbeiter wächst, auf den daraus resultierende erhöhte Nachfrage nach an Collaboration-Lösungen einstellen.

Bei NovoTouch handelt es sich um interaktive Großformat-Touchscreens ab 65 Zoll mit integrierter NovoConnect-Lösung. Durch insgesamt 20 Berührungspunkte können mit Hilfe der Bildschirme dynamische Inhalte in Teamarbeit gestaltet und individuell angepasst werden. Meetings, Brainstormings oder Trainings erhalten dadurch einen neuen interaktiven Charakter. Mit NovoDS lässt sich multimedialer Content anhand vordefinierter Vorlagen auch ohne IT- oder Designkenntnisse erstellen und mit mehreren Monitoren synchronisieren.

Erklärungsbedarf bei Kunden

Für Thomas Reinhardt, Focus Sales Manager Digital Signage bei Siewert & Kau sieht in der Ergänzung des Portfolios einen "absoluter Mehrwert" für die Reseller: "Vivitek ist einer der führenden Anbieter innovativer Konferenzraumtechnologien. Der Hersteller bietet mit den Novo-Reihen ein optimales Bundle an Collaboration-Lösungen für Unternehmen jeder Größe und hebt sich damit gezielt vom Mitbewerb ab", erläutert er. Nadja Zink, Regional Sales Manager EMEA bei Vivitek, setzt auf die Beratungskompetenz des Distributors: "Da in vielen Unternehmen häufig noch Erklärungsbedarf hinsichtlich moderner Kollaborationslösungen besteht, ist ein kompetenter Partner unabdingbar. Als absoluter Distributionsexperte haben die Bergheimer ihr Ohr stets am Markt und kennen den Bedarf der Fachhändler bestens". Man fühle sich mit dem neuen Partner bestens auf dem deutschen Markt vertreten.