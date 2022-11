Vivitek, eine Marke der taiwanischen Delta Electronics, Inc., stellt im Rahmen ihrer Präsentations- und Kollaborations-Lösungen drei neue Modelle mir präziser Touch-Erkennung und Digital Signage-Funktion vor. Konstruiert für die neuen Arbeitswelten sowie den digitalen Unterricht, wurde von Vivitek besonders auf intuitive Bedienung und einfache drahtlose Zusammenarbeit geachtet. Zudem lassen sich die NovoTouch EK-Displays auch als digitale Anzeige für Werbebotschaften oder sonstige Nachrichten nutzen.

Für Meetingraum und Klassenzimmer

Die NovoTouch EK-Serie steht für hohe Bildqualität durch ein IPS-Display mit Backlight D-LED Technologie, welches eine helle Darstellung, makellose Farben und satte Texturen in 4K-UHD-Auflösung bei einem Betrachtungswinkel von 178 Grad verspricht. Angetrieben durch Android 9.0, lassen sich die vielfältigen Funktionen aus der Oberfläche heraus intuitiv nutzen. Ein OPS-Slot für einen Windows Slot-PC ist ebenso vorhanden.

Zahlreiche USB-Anschlüsse, darunter ein USB-C-Port mit 65 W-Ladefunktion, WLAN, zwei RJ45-Anschlüsse sowie ein HDMI-Ausgang lassen kaum Verbindungswünsche zu Peripheriegeräten offen. So sind auch an der Frontseite extra zwei weitere USB-A-Ports integriert, etwa um während des Meetings oder Unterrichts ohne Aufwand zusätzliche Geräte anzuschließen.

Einfach drahtlos zusammenarbeiten

Durch die neueste Optical Bonding-Technologie fühlt sich das Schreiben auf dem NovoTouch EK wie auf Papier an. Durch 4mm starkes Frontglas geschützt, werden bis zu 20 Touchpunkte gleichzeitig unterstützt, deren Signale innerhalb von 6 ms verarbeitet werden. WiFi 6 sorgt für eine schnelle drahtlose Einbindung und Datenübertragung. Die Präsentations- und Kollaborationssoftware NovoConnect von Vivitek ist für die interaktive Zusammenarbeit in Besprechungsräumen und Klassenzimmern verantwortlich und unterstützt eine vierfach Splitscreen-Funktion sowie die gleichzeitige Verbindung von bis zu 64 Teilnehmern.

Bring Your Own Meeting (BYOM)

Der BYOM-Treiber für Windows und MacOS ist ein optionales Upgrade für die NovoTouch EK Serie, mit der gängige Peripheriegeräte wie Kameras oder Audiogeräte direkt von einem Laptop gesteuert werden können. Die NovoTouch EK-Serie ist mit allen gängigen Videokonferenzsystemen wie Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet oder Webex kompatibel.

Für zusätzlichen Komfort lassen sich Inhalte mit dem integrierten NT LiveScreen via Netzwerk auf mehrere Displays mit NT LiveReceiver in verschiedenen Räumen kopieren. So sehen Personen in verschiedenen Räume denselben Inhalt oder in Sälen und Auditorien auf mehreren Bildschirmen.

Digital Signage mit NovoDS

Ein weiterer integrierter Baustein der Vivitek NovoTouch EK ist die Digital Signage-Lösung NovoDS. Mit ihr können beispielsweise Willkommensgrüße, News, Abteilungsziele oder Kantinenmenüs dargestellt werden. Danach werden die erstellten Inhalte, einfach und intuitiv über das Netzwerk auf den oder die ausgewählten Bildschirme veröffentlicht. Die enthaltene Software bietet neben der kreativen Flexibilität für den Anwender auch den Vorteil, dass die Geräte von der IT-Abteilung zentral verwaltet werden können.

Weitere Informationen finden sich auf der europäischen Seite von Vivitek unter diesem Link. Die Daten der deutschen Produktbeschreibung waren zum Berichtszeitpunkt noch nicht aktualisiert. Verfügbarkeit und Preise erfahren Händler bei den Vivitek-Distributoren in ihren jeweiligen Ländern.