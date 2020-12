Damit ist für Ilijana Vavan die Distributionslandschaft in Deutschland vollendet. Die Vertriebsleiterin ging sofort nach ihrem Einstand bei VMray im April 2020 über, den Channel für den Security-Anbieter aufzubauen. Sie hat ein neues Partnerprogramm ins Leben gerufen, mit Lara Meier eine erfahrene Channel-Direktorin für Europa an Bord genommen und nun eben den Distributionsvertrag mit dem Münchner Broadliner unter Dach und Fach gebracht.

"Ingram Micro ist der größte globale Distributor mit tiefem Channel- und Vertriebs-Know-how und legt mit seinem Schwerpunkt auf Cyber-Sicherheitslösungen und mit seinen SOCs (Security Operation Centers) in Utrecht und in Belgrad die perfekte Grundlage für unseren Softwarevertrieb", begründet Vavan, ihre Entscheidung. "Die Zusammenarbeit mit Ingram Micro bietet uns sofortigen Zugang zu einem reichen Ökosystem an etablierten Partnern, die sich auf den Cybersicherheitsmarkt konzentrieren."

Das Distributionsabkommen für die Lösungen von VMRay gilt seit Oktober 2020 europaweit, es wird damit gerechnet, dass es bald auch einen adäquaten Vertrag mit Ingram Micro in Nord- und Südamerika geben wird. In Osteuropa und Asien arbeitet VMray mit anderen Distributoren zusammen, unter anderem mit Ectacom (Polen), Veracom (Rumänien), Rah Infotec (Indien), Forcespot (Nahost). Darüber hinaus verfügt VMray über eine kleine Niederlassung in Singapur und in Boston (USA).

Mike Cramer, Senior Manager Cyber Security bei Ingram Micro, erläutert, warum sich der Broadliner die Distributionsvereinbarung mit dem Bochumer Security-Spezialisten abgeschlossen hat: "Um unsere Partner umfassend bei der Abwehr von Cyber-Gefahren zu unterstützen, erweitern wir kontinuierlich unser Portfolio an skalierbaren, flexibel einsetzbaren und übergreifenden Security-Lösungen. Wir haben uns nach strengen Tests in unseren beiden europäischen Cybersicherheitszentren für eine Partnerschaft mit VMRay entschieden, weil ihre Technologie neuartig und effektiv ist. Unternehmen können damit eine aktuell drängende Security-Herausforderung meistern: die Abwehr hochmoderner Malware."

VMRay bietet Lösungen zur automatisierten Analyse und Erkennung von Malware an - basierend auf einem virtuellen Sandboxing-Prinzip. Das Unternehmen wurde von den zwei Informatik-Doktoranten Carsten Willems und Ralf Hund 2013 in Bochum gegründet.

