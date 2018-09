Die kalifornische VMware hat den freien Platz von Annette Maier, die zu Google wechselte, mit Armin Müller als neuen Vice President & Country Manager für Deutschland besetzt. Müller kommt von Oracle und trägt nun die Gesamtverantwortung für VMware in Deutschland. Er soll den Umsatz in den Geschäftsbereichen Rechenzentrum, Cloud, Mobility, Netzwerk und Security ankurbeln und berichtet von München aus an Luigi Freguia, Vice President Central & Eastern Europe bei VMware.

Müller kann auf über dreißig Jahre Erfahrung in der Technologie-Branche zurückgreifen. Seine Karriere begann mit IBM, wo er nach 23 Jahren, zuletzt als Vice President Sales, zu T-Systems wechselte. Ein Jahr später bereits, zog es ihn 2012 als Vice President Hardware Sales Northern Europe zu Oracle, wo er zuletzt als Regional Vice President, Cloud Systems North beschäftigt war.

„Ich freue mich sehr, mit Armin Müller als neuen Vice President & Country Manager für Deutschland, eine höchst erfahrene Führungskraft bei VMware begrüßen zu dürfen“, sagt Luigi Freguia, Vice President, Central & Eastern Europe bei VMware. „Armin Müller wird mit seiner Expertise unseren erfolgreichen Weg fortsetzen, das Wachstum in der Region vorantreiben und unsere Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation unterstützen.“