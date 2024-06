VMware-Distributor ist Arrow schon seit rund 20 Jahren. Nach der Übernahme von VMware durch Broadcom bekommt der VAD jetzt einen ähnlichen Sonderstatus, wie er ihn bereits bei Symantec hat. Die Vereinbarung zwischen Broadcom und Arrow erstreckt sich auf 20 europäische Länder.

Im Rahmen der neuen Vertriebsvereinbarung betreut Arrow die Channel-Partner von VMware in den Ländern, in denen das Unternehmen bereits vor der Übernahme durch Broadcom als VMware-Distributor tätig war (insbesondere Deutschland). Darüber hinaus übernimmt Arrow VMware auch in Irland, Island, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, der Slowakei und in der Tschechischen Republik.

"Arrow und die von Arrow unterstützten Channel Partner übernehmen damit die Aufgabe, Broadcom bei der Einführung der VMware Private-Cloud-Infrastruktur zu unterstützen und die breite VMware-Kundenbasis bei der Umstellung auf das neue Abonnement-Lizenzmodell für VMware-Software zu begleiten", teilt der VAD mit. Den lokalen Channel Partnern werde Arrow bei der Einführung der neuen VMware-Go-to-Market-Strategie mit seiner Expertise und Erfahrung zur Seite stehen. So wolle man gewährleisten, "dass Kunden den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Investition in VMware-Software erhalten."

Die Vereinbarung umfasst das gesamte VMware-Portfolio für Private-Cloud-Infrastrukturen, einschließlich der neuen Angebote VMware Cloud Foundation (VCF), VMware vSphere Foundation (VVF), VMware vSphere Standard und VMware vSphere Essentials Plus Kit und Standard. Auch Add-Ons wie VMware vSAN und VMware Live Recovery gehören zum Arrow-Programm. Details zu der Vereinbarung und Antwort auf viele Fragen, die sich dadurch aufwerfen, dürften Partner auch beim Arrow Forum am 11. Juli 2024 in München erwarten.

Arrow ersetzt abgebaute VMware-Ressourcen

Arrow bietet künftig auch technischen Support für ausgewählte Produkte und Kunden an. Damit soll der Distributor "den Zugang zu VMware Support und lokaler Fachkompetenz in der von Kunden bevorzugten Sprache ermöglichen", teilen die Vertragspartner mit.

Dieses Angebot wird aber - ähnlich wie bei Symantec - auch die stark zurückgefahrenen Leistungen von VMware ersetzen müssen. Oder wie das in der Broadcom-Sprache heißt: "Der von Arrow angebotene Service für ausgewählte VMware-Lösungen erweitert den Broadcom-Support und ermöglicht es Arrow, die Kundenerfahrung durch verbesserte Zugänglichkeit, Fachwissen und persönliche Unterstützung zu bereichern."

Arrow sorgt dafür, dass Partner Zugang zu technischem Know-how, Schulungsprogrammen und zertifizierten Ressourcen bekommen. Das soll ihnen helfen, ihren Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus Support Services anbieten zu können. "Dank dieser Zusammenarbeit werden Broadcom und Arrow auch in Zukunft ein integriertes Support-Angebot für Kunden jeder Größe bereitstellen, um ein Höchstmaß an Service zu gewährleisten", verspreche die Vertragsparteien.

Entscheidende Rolle in VMwares Go-to-Market-Strategie

"Arrow bringt in seiner Rolle als Trusted Advisor für die Vertriebspartner die richtigen Fähigkeiten mit, um die Weiterentwicklung und praktische Umsetzung unserer Go-to-Market-Strategie zu unterstützen", sagt Cynthia Loyd, Vice President Global Partner & Commercial Sales bei Broadcom. "Zusätzlich zum umfangreichen Hintergrundwissen über VMware und den Fachkenntnissen von Arrow sowie dem bedeutenden Einfluss des Unternehmens auf dem europäischen Markt, wird Arrow eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Go-to-Market-Strategie von Broadcom in der Region spielen."

"Arrow hat es sich zum Ziel gesetzt, Channel Partner dabei zu unterstützen, in der neuen VMware-Landschaft erfolgreich zu sein", sagt Nick Bannister, EMEA President bei Arrow Enterprise Computing Solutions. "Unsere lokalen Teams sind mit ihrer langjährigen Erfahrung bestens gerüstet, um Partner bei diesem Übergang zu begleiten. Wir sind überzeugt davon, dass die neue VMware-Welt und das Broadcom Advantage Partner-Programm eine großartige Gelegenheit für alle Vertriebspartner sind, ihre Umsätze und Marktanteile zu steigern und die Rentabilität zu verbessern."