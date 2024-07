Nach 15 Jahren bei der Deutschen Telekom hatte Hagen Rickmann das Unternehmen im Oktober 2024 auf eigenen Wunsch verlassen. Jetzt hat sich Vodafone die Dienste des erfahrenen TK-Managers gesichert. Beim britischen Konzern wird Rickmann - wie schon bei der Telekom - den Geschäftskundenbereich leiten. Neben dem Firmenkundengeschäft in Deutschland verantwortet er bei den Briten aber auch die Länder Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und die Türkei.

Anfangen wird Rickmann bei Vodafone am 1. November 2024. Er leitet dann zunächst als Business Director das Firmenkundengeschäft in den oben genannten Ländern und berichtet an Marika Auramo. Sie hat ihre Position als CEO Vodafone Business am 1. Juli 2024 angetreten. Auramo kam von SAP. Dort war sie seit 1999 - zuletzt als Chief Business Officer für die Region EMEA verantwortlich.

Den Posten als Geschäftsführer und damit die operative Verantwortung wird Rickmann mit Wirkung zum 1. März 2025 übernehmen. Ab dann berichtet er an den neuen Vodafone-Deutschland-Chef Marcel de Groot. Rickmann folgt dann bei Vodafone Alexander Saul nach. Saul verantwortete bei Vodafone zuvor den B2B-Bereich in Deutschland, hat das Unternehmen aber nach 25 Jahren Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen.?

"Ich danke Alex für mehr als ein viertel Jahrhundert bei Vodafone und unsere lange und freundschaftliche Zusammenarbeit - in Deutschland wie in Holland", sagt de Groot. "Vor allem aber danke ich ihm für seine Leistungen im Geschäftskundenbereich. Seit dessen Übernahme hat Alex die Sparte wieder beständig in nachhaltiges Wachstum gedreht. Er hinterlässt ein gut bestelltes Haus und hat neue Wachstumsprogramme an den Start gebracht."

Diese erfolgreiche Arbeit soll Rickmann nun fortsetzen. "Hierfür investieren wir gruppenweit noch in diesem Geschäftsjahr zusätzliche 250 Millionen Euro in digitale Produkte und Services für unsere Kunden - und stellen in Deutschland rund 120 neue Experten ein", erklärt de Groot.