Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 erlöste Vodafone mit 43,8 Milliarden britischen Pfund rund 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Deutsche-Telekom-Konkurrent am Dienstag, den 18. Mai 2021, in London mitteilte. Vor allem in Mittel- und Osteuropa seien die Roaming-Einnahmen ausgeblieben, weil nach wie vor deutlich weniger Menschen reisen. Zudem konnte Vodafone weniger Mobiltelefone verkaufen.

Auch das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibung (Ebitda) ging leicht um 1,2 Prozent auf fast 14,4 Milliarden Pfund zurück. Analysten hatten mit Ergebnissen in dieser Größenordnung gerechnet. Unter dem Strich verdiente der Konzern allerdings 536 Millionen Pfund nach einem Verlust von 455 Millionen ein Jahr zuvor. Dabei halfen auch deutlich geringere Finanzierungskosten. (dpa/rw)