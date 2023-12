Seit 2020 gehört Oliver Gorges zur ITscope-Familie. Sozusagen als Adoptivkind wurde er bei Kauf von COP Software mit übernommen. Nun steigt der im Channel extrem gut vernetzte und als "Olli" oder "Channel Schorschi" überall bekannte Manager in die Führungsriege bei der Plattform für E-Procurement und E-Commerce auf.

Bei ITscope ist man sich bewusst, was man an Gorges hat. Er bekomme nun "offiziell die Titelkrone" die ihm zusteht. Gorges sieht das bescheidener: "Der Titel ändert sich, die Mission bleibt", kommentiert er seine Beförderung. "Ich habe ITscope im Channel sowieso schon immer so vertreten, als wäre es mein eigenes Unternehmen", betont der neue Director Sales & Marketing. Mit dem erweiterten Aufgabengebiet sollen sich nun sich "weitere Türen" öffnen, um die Vision weiter voranzutreiben und den ITK-Handel zu vereinfachen.

Mehr als nur Preisvergleich

Gorges kann langjährige Erfahrung in der Branche aufweisen. Vor seiner Tätigkeit bei COP Software war er unter anderem Vertriebsleiter bei Tech Data Deutschland. ITscope-Gründer Benjamin Mund sieht in Gorges Beförderung einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen: "Oliver kennt die Plattform, unsere Kunden und den Channel wie kein anderer. Ich bin sicher, dass er ITscope und den Channel noch maßgeblich mit prägen wird", glaubt Mund.

Seit der Gründung als Preisvergleichstool im Jahr 2003 hat sich ITscope zu einem zentralen Akteur in der IT-Branche entwickelt, der Systemhäuser, Reseller, Distributoren und Hersteller bei Einkauf und Vertrieb unterstützen will. Mittlerweile ist ITscope weit mehr als nur ein Verfügbarkeits- und Preisvergleichs-Tool. Mit mehr als 8.500 aktiven Nutzern ist ITscope eine Plattform für E-Procurement und E-Commerce in der ITK-Branche. "Mit ITscope haben wir die Plattform und das Know-how, um die Digitalisierung im Channel voranzutreiben", erklärt Gorges. Er wolle mit dem gesamten Team noch mehr Menschen von ITscope überzeugen und die Software weiter etablieren.

