Michael Urban wird manchem noch als Actebis-Chef in Erinnerung sein. 2003 verließ er die Soester und kehrte 2012 dann in die Distribution zurück, dieses Mal zu Tech Data. In einer Pressemeldung zum neuen COO Patrick Zammit hat der mittlerweile unter dem Namen TD Synnex operierende Konzern auch bekannt gegeben, dass Urban beschlossen habe, das Unternehmen zu verlassen (ChannelPartner berichtete).

Nun hat sich das Channel-Urgestein auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn zu seinem Entschluss geäußert. Der TD Synnex-Manager und Pilot will den neuen COO nun bei den noch anstehenden Umstrukturierungen bis zum 1. März 2024 unterstützen. Der leidenschaftliche Pilot vergleicht dies mit dem Wechsel vom Co-Piloten-Platz auf den Jump Seat, den Klappsitz im Cockpit, der mitreisenden Piloten oder Ersatzpersonal vorbehalten ist. "Ich werde für eine gewisse Zeit auf den Jumpt Seat umsteigen", schreibt Urban auf LinkedIn. Vorher habe er sozusagen auf dem Platz des Co-Piloten gesessen.

Der Co-Pilot verlässt das Cockpit

Urban war bei TD Synnex zuletzt President Americas. Er habe "in den vergangenen zwei Jahren eine Schlüsselrolle bei der Zusammenführung von TD Synnex gespielt", bekräftigt der neue COO Zammit. Urban dankt in seinem Post seinen Mitarbeitern, die "fantastische Arbeit geleistet haben, um diese Fusion zu einem Erfolg zu machen", wie Urban betont.

Sein Dank geht auch an Kunden und Lieferanten. Wir haben starke Partnerschaften aufgebaut, wir haben den IT Channel gemeinsam ausgebaut und vor allem haben wir alle bewiesen, wie wichtig der Channel für Endkunden ist", bekräftigt Urban. Er habe alle Treffen mit ihnen genossen.

Er habe viel Spaß an der Arbeit gehabt und sei immer noch voller Energie und Ideen. Mein Herz hängt immer noch an TD Synnex, aber der Tag wird kommen, an dem ich das Cockpit verlasse", schreibt der "Co-Pilot". Er freue sich nun auf seine "nächste Reise".

