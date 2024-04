Anfang der 1990er Jahre fand Drucken für die meisten Menschen noch in Copy-Shops oder der Firma statt. Nachdem 1989 HTML erfunden wurde und 1990 Windows 3.0 auf den Markt kam, wuchs mit der zunehmenden Verbreitung von PCs am Arbeitsplatz auch der Wunsch nach Druckern. Die beginnende Kommerzialisierung des Internets in Deutschland sorgte für einen weiteren Schub. Mit der Gründung des DE-CIX, des deutschen Internet-Austausch-Knotens in Frankfurt am Main 1995, war das Internet endgültig in Deutschland angekommen. Schnell stand nahezu unbegrenzt viel Material zum Ausdrucken zur Verfügung - der "Internetausdrucker" wurde geboren. Aber auch die Zeit erschwinglicher Laserdrucker war gekommen.

Wenn Preis und Leistung stimmen

Mit seinem HL-630 brachte Brother 1994 den ersten Laserdrucker zu einem Preis von unter 1.000 Mark auf den deutschen Markt. Das war richtungsweisend, denn es ermöglichte erstmals auch kleinen Unternehmen und sogar Privatanwendern, beim Drucken auf die schnelle und leise Lasertechnik zu setzen.

Der Brother HL-630 war zudem nicht nur günstig, sondern auch vergleichsweise leistungsstark. Das Fachmagazin "PC-Welt" empfahl in einem großen Vergleichstest von 12 Laserdruckern unter 1500 Mark noch: "Für einen durchschnittlichen Büroarbeitsplatz reicht ein 4-Seiten-Laser mit einer Auflösung von 300 x 300 Punkten." Im Fazit der Redaktion am Ende des Tests hieß es: "Der Laserdrucker ist dank stark gefallener Preise vom elitären Profigerät zum Massenprodukt mutiert." Der Brother HL-630 war damals also für den einsetzenden Boom bei Laserdrucker mitverantwortlich, der dann Jahrzehnte im Business-Umfeld gesetzt war.

Lesen Sie, wie sich die Druckertechnik in den letzten 30 Jahren entwickelt hat

Die Bedeutung der Händler fürs Druckergeschäft

Ein weiterer Faktor für die "Demokratisierung des Druckers" war und ist der Fachhandel. Hersteller aus dem Kopiererbereich setzten lange auf den gelernten Direktvertrieb - oder zumindest einen sehr selektiven Partnervertrieb. Das konnte bei der Ansprache größerer Unternehmen funktionieren, aber nicht beim Vertrieb an die vielen kleinen und kleinsten Unternehmen, an Selbständige, Freiberufler und Privatanwender.

Im Jahr 2000 stellte TechConsult in einer Händlerumfrage fest, dass HP die beliebtesten Produkte hat, Brother aber die höchsten Margen bietet. Kein Wunder also, dass 83 Prozent der befragten Händler mit Marktführer Hewlett-Packard und bereits 30 Prozent mit Brother zusammenarbeiteten. Lexmark kam auf 18 Prozent, Kyocera auf 17 und Epson auf 10 Prozent.

Rasso Gassner, Geschäftsführer des Münchner Druckerhändlers Büromo, erinnert sich gut an diese Zeit. Er suchte damals nach einer Alternative, weil ihm bei seinen beiden bisherigen Lieferanten vielfältige, neue Ansprechpartner zugewiesen worden waren - was nicht gut funktionierte. Seine Wahl fiel auf Brother. Sie wurde bis heute beibehalten, auch wenn rückblickend der Zeitpunkt für den Start der Zusammenarbeit ungünstig war.

Gerade als man sich aneinander gewöhnt hatte, "kam die wunderbare Umstellung auf SAP", berichtet Gassner mit viel Ironie. "Wir gingen damals davon aus, dass weder Brother noch wir das wirtschaftlich überleben." Rückblickend haben die Schwierigkeiten für Gassner aber auch die Erkenntnis gebracht, dass Geschäfte, wenn sie von Menschen gemacht werden, auch menschlich sein dürfen. "In der Brother Familie steht man zusammen und übersteht auch solche schweren Zeiten gemeinsam", sagt Gassner heute.

Bei den Marktanteilen dominierte 2001 HP weiterhin klar - aber nicht mehr so deutlich wie 1994. Das Unternehmen kam bei einer Erhebung von Dataquest in Deutschland auf 50,4 Prozent - bei insgesamt 1.173.895 in dem Jahr in Deutschland verkauften Laserdruckern. Es folgten Kyocera-Mita (16,4 Prozent) und Brother (10,7 Prozent).

Und heute? Dem "Imaging and Printing Tracker" von IDC zufolge war Brother in Q3/2023 Marktführer in Europa. Während im Vergleich zum Vorjahresquartal die meisten Hersteller teils deutlich Federn lassen mussten, legte Brother bei den Stückzahlen um 9,6 Prozent zu.

Drucker-Markt in Deutschland heute

Wie sich der Markt in den letzten 30 Jahren verändert hat, zeigt ein weiterer Blick auf jenen Test von 1994. Das Testfeld der PC-Welt besteht damals noch aus Modellen von Brother, Epson, Hewlett-Packard, Lexmark, Minolta, NEC, Oki, Panasonic, Samsung, Seikosha, Star und Texas Instruments. Wenngleich nicht alle Hersteller verschwunden sind, fällt doch auf, dass im aktuelle Farblaserdrucker-Vergleichstest der Zeitschrift im Oktober 2023 mit Brother, HP, Lexmark und Ricoh deutlich weniger Marken vertreten sind.

Heute wird wieder weniger gedruckt, aber das Drucken ist immer noch elementarer Bestandteil der Bürokommunikation. Im Gesamtjahr 2023 lag der Umsatz mit Druckern und Druckgeräten den Marktforschern von CONTEXT zufolge bei rund 685,5 Millionen Euro. Davon entfielen rund 333 Millionen Euro auf Laser-MFPs und 94,5 Millionen Euro auf reine Laserdrucker. Bei Tintenstrahldruckern wurden für rund 242,4 Millionen Euro MFPs verkauft, für 15,2 Millionen "Single Function Printer" (SFPs).

Allerdings hängt die Kaufentscheidung längst nicht mehr nur vom Preis oder der Technologie ab. Der spezifische Einsatzzweck bestimmt die Geräteauswahl. Ein breites Portfolio ist daher ebenso wichtig wie Services (zum Beispiel Managed Print Services), Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit - und nicht zuletzt der Preis. In Zeiten des digitalen Wandels ist es für Reseller und Kunden gleichermaßen vorteilhaft, sich auf Anbieter zu verlassen, die gezeigt haben, dass sie sich auf sich verändernde Märkte einstellen können.

Hier erfahren Sie mehr über die aktuellen Business Solutions von Brother!