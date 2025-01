"Zum 1. Januar 2025 habe ich als Gründer und Gesellschafter den Vorsitz der Geschäftsführung der Castella Nova übernommen", schrieb Tobias Kaulfuß Anfang des Jahres auf Linkedin.

Der Manager hat Castella Nova bereits 2021 "errichtet" - mit dem Ziel, Systemhäusern ohne geregelte Nachfolge eine neue Heimat zu geben. In diesem Umfeld war Kaulfuß schon vorher tätiG: Gemeinsam mit Noel Kienzle hat er 2019 die Citadelle Systems AG gegründet und dort zwölf Akquisitionen mitverantwortet. Aktuell beschäftigt das Systemhaus 170 Mitarbeiter an 13 Standorten in Deutschland.

Kaulfuß hat den Ausstieg bei Citadelle gewollt langsam vollzogen. Bereits Anfang 2024 übergab er im Rahmen einer geordneten Nachfolge die CEO-Rolle an Christopher Decker und blieb noch das ganze Jahr 2024 über als einfaches Vorstandsmitglied im Unternehmen tätig. Anfang 2025 hat Kaulfuß den Citadelle-Vorstand endgültig verlasen. Decker und Sascha Kurth, die schon bisher das Systemhaus strategisch und operativ im Tagesgeschäft steuerten, führen das Unternehmen künftig zu zweit.

Kaulfuß bleibt Citadelle dennoch verbunden: Zum 1. März 2025 wird er in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln und dort den zweiköpfigen Vorstand als externer Berater unterstützen. "Die Zeit ist reif, um den nächsten Schritt zu gehen und die Zukunft von Citadelle Systems künftig mit mehr Abstand zum operativen Geschäft aus dem Aufsichtsrat mitzugestalten", so begründet Kaulfuß seine Entscheidung.

"Tobias hat ein tolles und sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet, wir danken ihm für seine herausragende Arbeit als CEO", so verabschieden sich Christopher Decker und Sascha Kurth von dem Manager. Sie wollen Citadelle Systems nun zum "Vendor of Choice" im Bereich kleiner und mittlerer Systemhäuser ausbauen.



