Der 1. Augsburger Cyber Security Tag (ACST) im Juni 2023war ein voller Erfolg, der zweite ACST soll noch besser werden. Dafür hat der Veranstalter, das Augsburger Systemhaus Netz16, so prominente Sprecher wie den Kriminal- & Geheimdienstanalysten Mark T. Hofmann, die niederländisch Fußballlegende Erik Meijer und den bayrischen Staatsminister für Digitales Fabian Mehring engagiert. Moderiert wird das Event von der aus dem Fernsehen bekannten Sportmoderatorin und waschechten Augsburgerin Ruth Hofmann.

Der 2. Augsburger Cyber Security Tag wird wie im Vorjahr in der WWK-Arena, dem Fußballstadion des FC Augsburg, stattfinden. Dieses Mal aber nicht im Juni, sondern am 19. September 2024. Kamen 2023 etwa 130 Firmenchefs und IT-Entscheider zu dem Event, rechnet der Veranstalter 2024 mit 300 Teilnehmern. Und während 2023 nur die Logen im ersten Stockwerk der WWK-Arena gebucht waren, wird dieses Jahr auch das Erdgeschoss des Fußballstadions genutzt.

Das Programm der ganztägigen Veranstaltung (von 9:00 bis 20:00 Uhr) verspricht umfassende Informationen über den aktuellen IT-Security-Markt und die derzeit gefährlichsten Cyberbedrohungen. Mark T. Hofmann, Verhaltens- und Cyber-Profiler, wird den Teilnehmern einzigartige Einblicke in die Psychologie der Cyberkriminellen gewähren und aufzeigen, wie leicht sich heutzutage Deep-Fake-Videos erstellen lassen. "Die Einschläge kommen immer näher", sagt er in seinem Einladungsvideo. Und in Augsburg will er den Teilnehmern aufzeigen, wie zu einer "menschlichen Firewall" mutieren können.

Diese vier Hauptthemen werden den 2. Augsburger Cyber Security Tag am 19. September 2024 prägen:

Darknet Monitoring

NIS-2, die EU-Richtlinie zur Cyber-Sicherheit, die im Oktober 2024 umgesetzt werden muss

Künstliche Intelligenz (KI)

Zero Trust

Zu all diesen Themen hat Netz16 Experten vor Ort. In der vorläufigen Agenda finden sich erste Hinweise auf die Vorträge und Workshops, unter anderem von Netz16 selbst, aber auch von den Herstellerpartnern wie Barracuda, Cisco, Fujitsu, Microsoft, Ruckus, Sophos und Würth Leasing.

Netz16-Geschäftsführer Andreas Herch blickt schon voller Vorfreude auf den 2. Augsburger Cyber Security Tag: "Wir denken, diese Messe ist ideal für jeden aus der Region, der sich mit dem Thema Cyber-Security beschäftigt. Wir werden hier zum einen tief in die Technik gehen, was sich schon letztes Jahr bewährt hat. Dieses Jahr können sich die Besucher des ACST einen Überblick über alle Aspekte der Cyber-Security verschaffen. Besonders gespannt bin ich beispielsweise auf das brandneue 'Anti-Cyber-Hacking-Mobil' der Polizei, das wir vor dem Messegelände zur Besichtigung bekommen werden. Auch alle Themen rund um NIS-2 interessieren mich brennend", so der Netz16-Chef.

Nach dem Ende des offiziellen Programms um ca. 18:00 Uhr lädt Netz16 zu einer Abendveranstaltung ein. Bei Live-Musik mit Flying Buffet sollen die Teilnehmer den Tag Revue passieren lassen und sich in entspannter Atmosphäre austauschen. Die Teilnahme am 2. Augsburger Cyber Security Tag ist kostenfrei. Interessierte können sich hier für das Event anmelden.