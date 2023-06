"Es ist nicht die Frage ob, sondern wann es Sie erwischt", lautet inzwischen das Credo bei IT-Security. Deshalb müsse man neben den Maßnahmen zur Abwehr auch auf die angemessene Reaktion auf einen Angriff vorbereitet sein. Wie, um das zu illustrieren, ging am Nachmittag kurz vor Beginn des sechsten Sysob-Gipfeltreffens in Rimbach ein heftiges Gewitter nieder.

Wie man damit professionell umgeht, zeigten aber Hotelangestellte und örtliche Feuerwehr: Innerhalb kürzeser Zeit war der knöcheltief überflutete Frühstücksraum abgepunpt und gereinigt, die Registrierung aus dem überschwemmten Flur im Erdgeschoß an den Außen-Pool verlagert und waren die rund um den Ort auf die Straßen gestürzten Bäume beseitigt. Als am späten Nachmittag die letzten Gäste eintrafen, schauten die ungläubig auf die Handy-Videos der früher angekommenen - denn von Sturzbächen und Wassermassen war nichts mehr zu sehen.

Die IT-Branche und viele mittelständische Unternehmen könnten sich bei Business-Continuity-Plänen, Desaster Recovery sowie in Bezug auf Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective (RTO) davon noch eine dicke Scheibe abschneiden. Von wegen Hinterwäldler - im Bayerischen Wald ist man auf der Höhe der Zeit.

Bei bestem Wanderwetter belegten das Sysob und seine Herstellerpartner dann am nächsten Tag bei einer Tour auf den Großen Arber. In bewährter Tradition wieder von Herstellerfahne zu Herstellerfahne, ganz ohne Powerpoint - dafür aber mit viel frischer Luft und guten Gesprächen unterwegs. So bekamen alle Teilnehmer auf rund 1.400 Metern Höhe einen exzellenten Überblick über Trends, Innovationen und die Herstellerpartner im Sysob-Portfolio.