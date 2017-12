Mirko Brandner ist seit 2013 Technical Manager bei Arxan Technologies und in dieser Rolle für die technische Unterstützung des Vertriebs sowie den Ausbau der Geschäfte in der DACH-Region und Osteuropa verantwortlich. Der Diplom-Informatiker blickt auf über 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Sales Development, Softwareentwicklung, Produktmanagement und Consulting in der IT-Branche zurück. Sein Fokusthema ist Applikationssicherheit.