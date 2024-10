Wenn am 22. Oktober 2024 die it-sa ihre Tore öffnet, bietet sich Fachhändlern und IT-Dienstleistern eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Cybersicherheit zu informieren.

Ein Besuch am ESET-Stand (Halle 9/335) ist dieses Jahr besonders lohnenswert: ESET verspricht wertvolle Einblicke in zukunftsweisende Sicherheitsstrategien und neue Geschäftsmöglichkeiten für Fachhändler im wachsenden Markt der Cybersicherheit. Dazu zählt der neue "Prevention First"-Ansatz, den der renommierte IT-Sicherheitshersteller erstmals öffentlich präsentiert. Der Ansatz kombiniert effiziente Sicherheitslösungen mit fortschrittlichen KI-basierten Technologien und Services wie Managed Detection and Response. Dahinter steht die Idee, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu neutralisieren, anstatt nur auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren. Prävention gilt mehr denn je als Schlüssel zur Reduzierung von Risiken und operativen Kosten. Proaktive IT-Sicherheit gewährleistet letztlich einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb sowie die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen. Prevention First ermöglicht Fachhändlern, ihren Kunden einen proaktiven und ganzheitlichen Schutz anzubieten.

Neue Lösungsversionen und Dienstleistungen mit KI

Prevention First umfasst mehrere Schutzebenen, um modernen Bedrohungen vorzubeugen. Dies geschieht durch den Einsatz effizienter Sicherheitslösungen, fortschrittlicher Technologien mit künstlicher Intelligenz (KI) und Dienstleistungen wie Managed Detection and Response (MDR). Der Ansatz kombiniert Sicherheitslösungen sowie Services, die Gefahrenquellen im Vorfeld beseitigen und eine Infektion verhindern: ESET MDR, ESET PROTECT MDR und Ultimate, ESET AI Advisor, ESET Vulnerability and Patch Management sowie ESET Secure Authentication.

1. ESET Managed Detection and Response (MDR)

Managed Detection and Response erfreut sich bei Anwendern größter Beliebtheit. Dahinter verbirgt sich ein moderner Ansatz zur Sicherung von IT-Systemen und Daten vor Cyberbedrohungen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Service, der von spezialisierten Anbietern bereitgestellt wird und eine umfassende Überwachung, Erkennung und Reaktion auf potenzielle Sicherheitsvorfälle umfasst.

ESET MDR übernimmt für KMU rund um die Uhr Systemüberwachung, Bedrohungserkennung und -verfolgung, Vorfallreaktion sowie erweiterte Erkennungs- und Reaktionsfunktionen. Dabei handelt es sich um einen KI-basierten Dienst, der das Netzwerk überwacht und prüft. Alle ESET-MDR-Kunden sind mit dem ESET eigenen Security Information and Event Management (SIEM) Tool verbunden, sodass Bedrohungen erkannt und mit vordefinierten Reaktionsmaßnahmen gestoppt werden können. ESET MDR ist in der Lage, Bedrohungen innerhalb von 20 Minuten zu erkennen und darauf zu reagieren. Dazu nutzt ESET eigene innovative Cybersicherheitstechnologien und Telemetriedaten, die das Unternehmen weltweit sammelt und auswertet. Für eine effektive Gefahrenabwehr können Kunden zudem auf eine Bibliothek mit vordefinierten Mustern zugreifen und eigene benutzerdefinierte Regeln erstellen. Bei bestimmten Erkennungen oder verdächtigem Verhalten von Dateien oder Prozessen werden dann entsprechende Aktionen ausgelöst.

2. ESET PROTECT MDR und Ultimate

Die Lösungs-Bundles ESET PROTECT MDR (für SMB) und ESET PROTECT MDR Ultimate (für Enterprise) richten sich vor allem an Kunden, die mit Managed Detection and Response die internen Sicherheitsanstrengungen erweitern möchten. Sie beinhalten zum einen die effektivsten und innovativsten Sicherheitslösungen vom Malware-Schutz über Multi-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung bis hin zum Patch-Management. Zum anderen bieten sie unterschiedliche MDR-Services sowie ergänzende für den optimalen Einsatz der ESET-Sicherheitslösungen.

3. ESET AI Advisor

Mit dem ESET AI Advisor unterstützt nun eine künstliche Intelligenz Sicherheitsverantwortliche im Security-Alltag. Dieser innovative, generative KI-basierte Cybersecurity-Assistent verbessert die Reaktion auf Vorfälle und die interaktive Risikoanalyse. Der digitale Berater kann Anomalien und verdächtige Aktivitäten identifizieren, bevor sie zu ernsthaften Sicherheitsvorfällen führen. Dies ermöglicht eine proaktive Bedrohungserkennung und -abwehr. Mit ESET KI Advisor können Unternehmen die Vorteile von Extended-Detection-and-Response (XDR)-Lösungen nutzen, selbst wenn sie nur begrenzte IT-Ressourcen besitzen. ESET AI Advisor ist jetzt u. a. in ESET PROTECT MDR Ultimate und ESET Threat Intelligence verfügbar.

Der neue KI-Assistent bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Sicherheitsanalysten aller Qualifikationsstufen unterstützt. Er erleichtert die interaktive Risikoidentifikation und -analyse sowie die Reaktion darauf und stellt komplexe Bedrohungsdaten in einem leicht verständlichen Format dar. Auch weniger erfahrene IT- und Sicherheitsexperten können mit diesem Tool effektiv arbeiten. Damit findet ESET eine weitere Antwort auf den Fachkräftemangel, insbesondere im IT-Sicherheitsbereich: Neben dem bereits vorhandenen Angebot von Managed-Detection-and-Response-Diensten kommt nun die Automatisierung mit maschinellem Lernen und KI-gesteuerten Technologien hinzu.

4. ESET Vulnerability and Patch Management

Auf der it-sa stellt ESET seine neue Version von ESET Vulnerability and Patch Management vor. Die Lösung unterstützt Organisationen noch besser dabei, Sicherheitslücken in ihren Systemen zuverlässig zu erkennen und zu beheben. Hat die Software Schwachstellen in Betriebssystemen oder gängigen Anwendungen identifiziert, können Administratoren benötigte Patches automatisch installieren lassen oder manuell eingreifen. ESET Vulnerability and Patch Management wurde weiter ausgebaut und bietet nun zusätzliche Funktionen: Unterstützung für macOS und Linux, neue Dashboards für einen sofortigen Überblick über Schwachstellen- und Patch-Status im Netzwerk sowie die Verfügbarkeit als separates Add-on für die ESET PROTECT Lösungs-Bundles.

5. ESET Secure Authentication (ESA)

ESET Secure Authentication bietet Unternehmen eine einfache und flexible Möglichkeit, IT-Systeme vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Damit umgehen Geschäftsanwender elegant das Sicherheitsproblem, dass Mitarbeiter häufig dieselben Passwörter für alle ihre Accounts verwenden. Die Implementierung und der Betrieb der Multi-Faktor-Authentifizierung wurden erheblich vereinfacht und erfordern keine lokale Hardware.

ESET Secure Authentication bietet Unternehmen jeder Größe eine einfache Möglichkeit, MFA für häufig verwendete Systeme wie VPNs, Remote Desktop Protocol, Outlook Web Access, Betriebssystemanmeldung und mehr zu implementieren. Es ermöglicht auch den Schutz von Web- und Cloud-Diensten wie Microsoft Office 365, Google Apps, Dropbox und andere durch ADFS 3.0 oder SAML Protokoll Integration. Die Cloud-Version behält alle bewährten Authentifizierungsmethoden der On-Premises-Lösung bei, darunter biometrische Verfahren wie Touch ID oder Face ID, Mobile App, Push-Benachrichtigungen, Hardware-Token, FIDO-Schlüssel und SMS-OTP.

ESET finden Sie auf der it-sa 2024 (Nürnberg) in Halle 9/335