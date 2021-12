Placetel ist Pionier der IP-Telefonie in Deutschland und zählt zu den führenden Anbietern für Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. Seit seiner Gründung vertreibt das Unternehmen, das zur globalen Cisco Familie zählt, flexible und zuverlässige Cloud-Telefonie- und UCC-Lösungen, speziell zugeschnitten auf den Bedarf von KMUs.

Hybrides Arbeiten und New Work sind Aufgaben an die Geschäftsführung, an denen moderne Unternehmungen heute nicht mehr vorbeisehen können. Grundlagen für die Arbeitswelt der Zukunft sind unter anderem eine moderne Collaboration Suite, ein effizientes Messaging Tool und eine unkomplizierte Cloud-Telefonie-Lösung - am besten in einer All-in-One-Lösung. Die Kommunikationsangebote von Placetel tragen dazu bei, entsprechende Konzepte erfolgreich zu realisieren. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten so schnell eine Lösung, die zu ihrem Bedarf passt - und die deren Partner unkompliziert integrieren können.

Placetel Partner profitieren von einem zukunftssicheren Portfolio und können Cisco-Hardware und weitere Cisco-Produkte aus dem SMB-Portfolio zu Vorzugskonditionen anbieten. Die Technologie und Schaffenskraft von Cisco im Rücken wissend, haben Placetel-Partnern einen erheblichen Vertrauensvorteil und ein starkes Qualitätsversprechen als Argument. Dazu kommen Lifetime-Provisionen für alle Beteilgten. Der Sales-to-Delivery Prozess verläuft bei Vertragsabschluss komplett digital über das Placetel Partner Portal und verhilft den Resellern zu Flexibilität und Zeitersparnis.

So können die Handelspartner dafür sorgen, dass ihre Kunden das volle Potential der cloudbasierten Business-Kommunikation ausschöpfen. Den optimalen Einsteig dafür bietet die Cloud-Telefonie.

Vorteile der Cloud-Telefonie

Virtuelle Telefonanlagen stellen eine zukunftssichere Alternative zu klassischen Telefonanlagen dar. Sie sind in der Regel auch günstiger als on premise-Lösungen, die lokal betrieben werden. Unternehmen, die sich für eine Telefonanlage aus der Cloud entscheiden, profitieren von Vorteilen wie erhöhter Flexibilität, Ortsunabhängigkeit und unkomplizierter Skalierbarkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Telefonanlagen lassen sich virtuelle Telefonielösungen jederzeit flexibel erweitern und wachsen mit.

Placetel Profi - der erste Schritt in die Zukunft der Business-Kommunikation

Placetel Profi definiert sich als Einstiegslösung in die moderne Business-Kommunikation von morgen. Dazu bietet die Lösung über 150 Funktionen in der Telefonanlage aus der Cloud. Je nach Unternehmensanspruch können diese gezielt eingesetzt werden, um Mitarbeitende zu entlasten, den Kundenservice zu optimieren und den Arbeitsalltag zu vereinfachen. Kleine und mittelständische Unternehmen sind nach wenigen Minuten startklar für den ersten Business-Call. Placetel Profi ist somit eine Allround-Lösung für Unternehmen jeder Größe. Individuell anpassbar und perfekt für alle Teams, die im Büro oder remote zusammenarbeiten. Damit ist Placetel Profi der einfache Einstieg in die Cloud-Telefonie und der erste Schritt zu einer All-in-One-Lösung für die smarte Kommunikation innerhalb verteilter Teams.

Die All-in-One-Lösung

Die Placetel Produktpalette reicht von Placetel Profi, einer umfassenden und flexiblen Cloud-Telefonanlage, bis zu Placetel + Webex, einer vollwertigen Collaboration Suite, die über die Cloud-Telefonie hinaus auch Team-Messaging und Online-Meetings in einer Anwendung vereint. Auf Wunsch ist mit Placetel Mobile auch ein eigenes Mobilfunkangebot verfügbar. Außerdem können bestehende Lösungen wie CRM-, Ticketsysteme oder Microsoft Teams problemlos in die Telefonielösung eingebunden werden.

Die Placetel-Pakete sind ab einem Mitarbeiter buchbar und flexibel skalierbar. Damit ist die Placetel-Produktpalette für schnell wachsende Unternehmen und Start-ups interessant. Diese erhalten genau die Lösungen, die ihrem aktuellen Bedarf entsprechen und zahlen nur für die Tools und Funktionen, die sie auch wirklich nutzen.

