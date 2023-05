Cloudbasierte Technologie ist ein beliebter Trend geworden. Die meisten IT-Systeme werden heute in der Cloud betrieben oder bieten Cloud-Funktionen an. Die Videoüberwachung bildet da keine Ausnahme: Heute bietet praktisch jeder große Hardware- und Softwareanbieter Cloud-basierte Dienste an. Die Nutzer profitieren von den zahlreichen Vorteilen der Cloud, wie z. B. einfache Implementierung, Skalierbarkeit, geringe Wartungskosten usw. Video surveillance as a service (VSaaS) bietet viele Möglichkeiten, so dass es für jeden Nutzer eine optimale Lösung gibt.

Aber was ist mit den Systemintegratoren? Für sie ist VSaaS ebenfalls ein Wendepunkt. Systemintegratoren haben nun den Anreiz, darüber nachzudenken, wie sie ihre Marktposition aufrechterhalten und die neuen Geschäftsmöglichkeiten nutzen können, die das Cloud-Modell bietet.

Systemintegratoren und die Cloud

Das Cloud-Service-Modell hat die Rolle eines Systemintegrators drastisch verändert. Traditionell boten Systemintegratoren eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Systeminstallation, Support und Wartung, und dienten als Brücke zwischen Anbietern und Endnutzern. Im Gegensatz dazu muss bei der gehosteten Videoüberwachung als Dienstleistung nur ein Installateur für Sicherheitssysteme die Kameras montieren und an das Netzwerk anschließen, während der Anbieter in direktem Kontakt mit jedem Endnutzer steht.

Es gibt kein Ende der On-Premises-Systeme. Allerdings wird der Prozentsatz der Systeme, bei denen die Rolle des Systemintegrators wegfällt oder erheblich reduziert wird, weiter zunehmen. Wie können Systemintegratoren ihre Marktposition aufrechterhalten und profitabel bleiben? Ein mögliches Geschäftsmodell könnte darin bestehen, ein Anbieter von VSaaS ("Cloud-Integrator") in Partnerschaft mit einem Anbieter von Softwareplattformen und einem Anbieter der Recheninfrastruktur zu werden.

Eine Lösung für VSaaS-Anbieter

Die Open Telekom Cloud (OTC) und AxxonSoft bieten ein KI-gestütztes, kostengünstiges und skalierbares Cloud-basiertes VMS an, das die Grundlage für Cloud-Überwachungssysteme bildet. Die Computing-Infrastruktur wird in den Rechenzentren der Open Telekom Cloud gehostet, während AxxonSoft die Videomanagement-Software bereitstellt. Mit dieser Lösung kann ein Systemintegrator ein öffentliches VSaaS oder VSaaS in einer privaten Cloud entwickeln, um einen großen Kunden zu bedienen. Dieser Cloud-Service bietet Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit bei geringfügiger Anfangsinvestition. Die Computing-Infrastruktur ist sofort verfügbar, ohne dass Vorlaufkosten anfallen und ohne, dass das System gewartet werden muss.

Die T-Systems International GmbH, Eigentümer der Datencenter und Betreiber der Open Telekom Cloud, wurde 2020 von unabhängigen Analysten 21x als Marktführer im Bereich Cloud & Infrastruktur nominiert und gilt weiterhin als ein weltweit führender Anbieter digitaler Dienste in Europa. Mit den Rechenzentren in Deutschland und in den Niederlanden und dem Verbleib der Kundendaten auf europäischem Boden, liefert die Open Telekom Cloud sämtliche Voraussetzungen für ein DSGVO-konformes Arbeiten.

AxxonSoft ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Cork, Irland. Es bietet Software-Plattformen, die erstklassige Integrations- und Anpassungskapazitäten für den Aufbau intelligenter Videoüberwachungs- und integrierter Sicherheitssysteme jeder Größenordnung und für verschiedene Branchen bieten.

Gehostete und hybride VSaaS

Bei gehosteten (oder Cloud-first- oder True-Cloud-) VSaaS-Lösungen werden alle Videofeeds direkt von den Kameras in die Cloud übertragen. Die Verbindung dieser Geräte mit der Cloud sollte nur ein paar Klicks erfordern. Für die Pufferung des Videomaterials und die sichere Verbindung der Kameras mit der Cloud können dedizierte Hardware-Bridges angeboten werden. Typische Bridges sind preiswerte, einfache NVRs, die Videofeeds von Kameras empfangen, auf Festplatten aufzeichnen und Videostreams an die Cloud senden. Zu den funktionsreichsten Brücken gehören solche mit Videoanalyse, Datenverschlüsselung usw.

Durch die Einführung einer Bridge oder eines NVR wird das System zu einem Hybridsystem, bei dem die Videos sowohl lokal als auch in der Cloud gespeichert werden. Am anderen Ende des Spektrums im Vergleich zu gehostetem VSaaS stehen die Cloud-verwalteten Systeme. In diesem Fall wird das Videomaterial vor Ort auf DVRs, NVRs, VMS-Servern oder sogar lokal auf Kameras gespeichert, wobei die Möglichkeit besteht, kurze Abschnitte des Bildmaterials (z. B. Alarmvideos) für einen schnellen Zugriff in der Cloud zu speichern. Ein Cloud-Dienst kann für die Fernanzeige von Live-Videobildern und aufgezeichnetem Material sowie für die Systemkonfiguration und Zustandsüberwachung verwendet werden.

Cloud-Managed oder True-Cloud, was soll man wählen?

Die Cloud-Managed Alternative, ist eine gute Wahl für Unternehmen, die über mehrere Standorte oder Niederlassungen verteilt sind, insbesondere wenn sie an jedem Standort über Videoüberwachungssysteme verfügen. Alle Standorte und Geräte können über die Cloud fernüberwacht werden, während die bestehende Infrastruktur vor Ort größtenteils erhalten bleibt. Andere Methoden zur Vereinheitlichung eines solchen verteilten Systems sind kostspieliger und/oder erfordern mehr Ressourcen für die Implementierung.

Mit Hosted VSaaS kann die Cloud genutzt werden, um die meisten Vorteile in Bezug auf Kosten und Technologie zu erzielen. In diesem Fall besteht die Infrastruktur vor Ort nur aus IP-Kameras und Netzwerkgeräten. Dies senkt die Wartungskosten erheblich und legt zudem den Grundstein für einen weiteren Vorteil von VSaaS: die extreme und schnelle Skalierbarkeit.

Gleichzeitig ist die ausgehende Verbindung an jedem Standort entscheidend für gehostetes VSaaS. Die Videoqualität und die Anzahl der Kameras hängen direkt von der Bandbreite ab. Da das System nicht offline arbeitet, ist eine stabile Verbindung erforderlich, um Videos zu streamen. Darüber hinaus kann die Speicherung in der Cloud teuer werden, wenn viele Kameras betrieben werden oder wenn Videoarchive über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden.

Gehostetes VSaaS ist eine gute Wahl für kleine Standorte mit Breitbandanschluss und ist gleichzeitig die effizienteste Art, die Videoüberwachung für mehrere Standorte desselben Typs zu zentralisieren, sofern diese nicht über ein Altsystem verfügen. Da sie einfach zu implementieren und zu warten ist, ist diese Cloud-Technologie besonders in Ländern mit hohen Personalkosten beliebt.

Vorteile der OTC-Lösung für größere Installationen

Die cloudbasierte VMS-Lösung mit der OTC ermöglicht es großen Unternehmen, ein einheitliches System für alle ihre verteilten Standorte zu nutzen. Die Lösung bietet eine zentrale Konfiguration, Benutzerverwaltung, Zustandsüberwachung, Alarmbehandlung, Berichterstattung und Videoüberwachung durch lokalen und Fernzugriff mit verschiedenen Client-Apps.

Die Lösung ist so konzipiert, dass sie eine Mischung aus alten und neu installierten Kameras, die mit VMS-Servern verbunden sind, Kameras mit einem AxxonSoft-Plugin, die direkt in die Cloud streamen, und Kameras, die über Axxon Bridge-Appliances verbunden sind, aufnehmen kann. Diese Geräte werden vor Ort eingesetzt und fungieren als "Brücke" zwischen den Kameras und den VMS-Servern in der Cloud und erfordern keine spezielle Netzwerkkonfiguration. Die Bridge erstellt einen sicheren TLS-Tunnel zur Cloud und überträgt die Video-Feeds der Kameras. So lässt sich die Sicherheit eines verteilten Systems leichter aufrechterhalten.

Bei einem großen Überwachungssystem ist es wichtig, eine zuverlässige und übersichtliche Verwaltung der Benutzerrechte zu haben. Die Axxon VSaaS Datacenter-Lösung bietet genau das. Sie können Benutzer hinzufügen, sie in Gruppen zusammenfassen und Benutzern und Gruppen für einen bestimmten Standort bestimmte Rollen (Sätze von Rechten) zuweisen. Dies bietet eine flexible und anpassbare Lösung für die Benutzerverwaltung und Sicherheit.

Ein weiteres herausragendes Merkmal sind Dashboards, konfigurierbare Schnittstellen zur Darstellung von Analysedaten, die an allen Standorten gesammelt wurden. Ein Dashboard für ein Einzelhandelsgeschäft kann beispielsweise Berichte anzeigen, die auf Videoanalysen und Daten aus einem integrierten POS-System basieren, wie z. B. Umsatz, verdächtige Kassiervorgänge, Prozentsatz der Käufer (Konversionsrate) usw.

Für die Überwachung des Systemzustands verwendet das Cloud-basierte VMS Prometheus, ein Open-Source-Überwachungs- und Alarmierungs-Tool. Prometheus sammelt Betriebsstatistiken von allen Cloud- und On-Premises-VMS-Servern. Die Daten werden mithilfe von Grafana-Dashboards angezeigt, und es werden Warnmeldungen konfiguriert, um den Systemadministrator schnell über etwaige Ausfälle zu informieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das cloudbasierte VMS auf der OTC eine Komplettlösung für große Videoüberwachungssysteme darstellt. Es vereinheitlicht fragmentierte Installationen und bietet eine zentrale Kontrolle über Systemkonfiguration, Überwachung, Berichterstattung und Benutzerverwaltung. Durch die Unterstützung von alten und neuen Kameras sowie von VMS-Servern vor Ort und in der Cloud bietet es flexible Optionen für die Videofernüberwachung.

Optionen für Systemintegratoren

Mit dem cloudbasierten VMS auf der OTC können Systemintegratoren verschiedene Arten von VSaaS-Lösungen implementieren. Für diejenigen, die am klassischen On-Premises-Ansatz festhalten, kann die Erweiterung um Cloud-basierte Überwachungsdienste ihr Wertangebot für Kunden mit sofort einsetzbaren Funktionen für den schnellen Fernzugriff auf mehrere weit verstreute Standorte und Geräte erweitern.

Für kleine True-Cloud-Konfigurationen gibt es die Möglichkeit, ein cloudbasiertes VMS einzusetzen, das Dutzende von Kameras verwaltet. Die Funktionen eines solchen Systems reichen von der einfachen Anzeige von Live-Videos und bewegungsbasierten Alarmaufzeichnungen über eine mobile App bis hin zu GPU-beschleunigter KI-Videoanalyse und intelligenter Suche im aufgezeichneten Filmmaterial. Umfangreiche Installationen, wie VSaaS für die öffentliche Nutzung oder ein privates System für ein großes Unternehmen, können mehrere Teile, wie einen virtuellen VMS-Server-Cluster, ein Webportal, ein Berichtssubsystem usw. umfassen.

Ein auf der OTC angebotenes hybrides VSaaS ist der flexibelste Ansatz, der es ermöglicht, das System an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anzupassen und gleichzeitig die Bandbreite der Internetverbindung, die Kosten für Cloud-Speicher und die Komplexität der Infrastruktur zu optimieren. Es ist höchste Zeit für Systemintegratoren, Erfahrungen zu sammeln und verschiedene Wege zum Aufbau von Cloud-Systemen zu erkunden, die den sich entwickelnden Kundenanforderungen in der Zukunft gerecht werden.

Informieren Sie sich über die Vorteile von AxxonSoft VSaaS und Open Telekom Cloud im aktuellen Webinar:

Zum Webinar