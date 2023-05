Im Gegensatz zu Laserdruckern muss bei tintenbasierten Drucksystemen keine Heizung zur Fixierung des Druckbilds eingesetzt werden. Damit können Tintenstrahldrucker besonders energieeffizient betrieben werden.

Um die Vorteile dieser Produkte in den Vordergrund zu stellen, hat der japanische Hersteller Epson im Oktober 2022 eine Fachhandelkampagne gestartet: Ziel der "HeatFree Challenge" war es, mittels umfassender, kombinierter Marketing- und Vertriebsaktivitäten die ökonomischen und ökologischen Vorteile der Epson WorkForce Pro und Enterprise Business-Inkjet-Systeme für Unternehmen zu kommunizieren und gleichzeitig die Bindung zwischen Hersteller und Handelspartnern zu stärken. In die Wertung flossen dabei Punkte wie Sell-out, Order-Intake, Einsatz der Epson Business Academy und weitere ein.

Nun hat Epson die Gewinner der Challenge geehrt: Kipp+Poffo Consulting aus Kulmbach, Morgenstern aus Reutlingen, A-Z Bürosysteme aus Walsrode, Offino Bürolösungen aus Kempten und Green IT aus Dortmund konnten die ersten fünf Plätze belegen. Sie erhalten von Epson für die kommenden 24 Monate je einen Elektro-Transporter

Neben den Gewinnern der Challenge wurden weitere fünf Handelspartner auch noch als Solution+ Partner des Jahres ausgezeichnet. Dies sind Morgenstern (Kategorie Umsatz), Green IT (Kategorie Nachhaltigkeit), Offino Bürolösungen (Kategorie Marketing), Hain (Kategorie Business Development) sowie L und M Büroinformationssysteme (Kategorie Projekt).

Nachhaltigkeit auch beim Drucken gefragt

Laut Jens Greine, Head of Sales Office Printing bei Epson Deutschland, geben Unternehmenskunden, gleich welcher Branche, heute die Themen Nachhaltigkeit und Effizienz ein besonderes Gewicht: "Somit ist es für unsere Handelspartner sehr wichtig, neben einem verlässlichen Vertriebsumfeld auch ein breites Portfolio an nachhaltigen, leistungsfähigen Drucksystemen zur Verfügung zu haben", erklärt er. Man setze zudem seit Jahren auf "einen zu 100 Prozent indirekten Vertrieb" und positioniere sich so als loyaler Partner des Fachhandels. Robin Morgenstern, Geschäftsführer der Morgenstern AG kann das bestätigen "Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Epson beruht nicht nur auf den zukunftsweisenden Technologien des Herstellers, sondern auch auf unserem gemeinsamen Engagement für Nachhaltigkeit. Die HeatFree-Technologie von Epson ist ein Paradebeispiel dafür, wie innovative Technik und Umweltschutz Hand in Hand gehen", erläutert der Morgenstern-Chef.

Beim Dortmunder Systemhaus Green IT sind die Epson-Inkjet-Systeme ein "unerlässlichen Baustein" im "Print-Green"-Produktportfolio: Auch überzeugen wir andere Firmen, sich selbst verstärkt für umweltbewusste Druckkonzepte einzusetzen. "Während manche anderen Hersteller das Thema ,Nachhaltigkeit im Printumfeld' ignorieren, entwickelt Epson sein Produktportfolio konsequent weiter - und das ist für uns unverzichtbar, um auch in Zukunft ressourcenschonende und energieeffiziente Druckinfrastrukturen zu installieren", bescheinigt er dem Hersteller.

Für Torsten Schneider, Geschäftsführer der L und M Büroinformationssysteme aus Flintbek, ist Nachhaltigkeit "das Thema unserer Zeit". Er sieht seine Firma sowie deren Kunden in der Verantwortung für nachkommende Generationen. Maurizio Pittello, Geschäftsführer der Hain GmbH aus Offenbach am Main, bestätigt die Vorteile bei der Kundengewinnung: "Mit den modernen Epson Drucksystemen gewinnen wir Kunden, die mit herkömmlichen Systemen nicht mehr zu überzeugen sind", erklärt er. Zudem war die Challenge für Pittello eine gute Maßnahme, um den Teamgeist zu stärken.

