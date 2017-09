Zum 1. Oktober 2017 tritt Frank Harder in den Vorstand der expert Wachstums- und Beteiligungs-SE der (eWB SE) ein. Zuletzt war er als Geschäftsführer dreier Tochtergesellschaften der Bünting-Gruppe tätig. Seine berufliche Laufbahn startete der 50jährige in der Elektrofachhandelsbranche. Unter anderem war er in leitender Funktion bei Phora Wessendorf, Brinkmann, Photo Dose und bei Media Markt beschäftigt.

Die Wachstums- und Beteiligungs-SE wurde 1999 zur langfristigen Sicherung des expert-Standorte gegründet. Ziel ist es, die durch die eWB SE erworbenen Fachmärkte wieder in inhabergeführte Hände zu übergeben. Aktuell werden 61 Standorte unter der Regie der eWB SE betrieben. Darüber hinaus werden unter dem Dach der Wachstums- und Beteiligungsgesellschaft die Spezialkooperationen expert ARFA Kommunikationsgeräte GmbH für den Telekommunikationsbereich und die expert Technik SE & Co. KG für Elektrogroßinstallateure geführt.

