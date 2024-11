Der auf Spracherkennungssoftware spezialisierte Distributor egs aus Erkrath weitet sein Händlernetzwerk aus und positioniert sich durch ein erweitertes Portfolio. Zusätzlich wird personell aufgestockt und das Team mit Jan Schneider verstärkt, der als Vertriebs- und Marketingleiter Struktur und Ausrichtung der egs maßgeblich mitgestalten wird.

In den letzten Jahren hat sich der professionelle Einsatz von Sprachsoftware in textintensiven Bereichen, wie bei Ärzten und Rechtsanwälten, immer weiter durchgesetzt. Dennoch wird in den meisten Praxen und Kanzleien noch althergebracht gearbeitet. Texte werden diktiert und im Anschluss durch Abhören eingegeben. Ein ineffizienter, langsamer und damit teurer Prozess, der durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Spracherkennung und den Aufbau von Vokabular-Datenbanken und damit nahezu 100%er Erkennung einfach abgelöst und optimiert werden kann.

Damit dies alles zuverlässig funktioniert und die Integration in die bestehende Infrastruktur des Kunden gewährleistet ist, ist ein fachkundiger und qualifizierter Händler unabdingbar. Das gilt sowohl für die beim Kunden oder Reseller gehostete On-Premise-Lösung als auch für die cloudbasierten Varianten wie z. B. Dragon Medical One, die neben Sicherstellung der DSGVO-Konformität und Server-Hosting in Deutschland eine C5-Zertifizierung vorweisen und somit unproblematisch in Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien und sogar im behördlichen Umfeld eingesetzt werden können.

Um das notwendige Know-how aufzubauen, bietet egs als Value Added Distributor eine ganze Reihe an Unterstützungsmöglichkeiten für Fachhandelspartner: Angefangen von Schulungen und Zertifizierungen bis hin zu einem ausgereiften Partnerprogramm und Projektsupport lässt egs keinen Zweifel an der Verbundenheit und dem Commitment gegenüber dem Fachhandel. Hier geht es nicht um box-moving und schnelle Geschäfte, sondern um eine langfristige und nachhaltige Partnerschaft, die nicht zuletzt von einer persönlichen Bindung lebt. Dafür steht der Name egs und das Know-how, das in über 35 Jahren Spezialisierung im Bereich der Spracherkennung aufgebaut wurde.

Im Rahmen der Healthcare-Zertifizierung zum Beispiel wird der Reseller in die Lage versetzt, Dragon Medical One zu vertreiben und erhält, neben dem Zugang zum egs-eigenen DragonWiki, auch direkten Support durch das erfahrene Spezialisten-Team von egs. In regelmäßigen Schulungen werden Grundlagen und Updates vermittelt, so dass der Partner über alle Themen immer aktuell informiert ist.

Im Rahmen des egs-Fachhandelspartner-Programms wird Know-how belohnt: So erhalten qualifizierte und gut ausgebildete Partner, die ihren Wissensschatz regelmäßig aktualisieren und erweitern und dadurch entsprechenden Umsatz generieren, bei den Dragon-v16-Produkten Vorteile bei Einkaufskonditionen und Betreuung.

Spannend ist im Besonderen die Weiterentwicklung im Spracherkennungsumfeld durch den zunehmenden Einsatz von KI. Auch hier hält egs Schritt und wird das Portfolio zukünftig in dieser Richtung erweitern.

Die seit Jahren im zweistelligen Prozentbereich gestiegenen Umsätze bei egs bestätigen die bisherige Entwicklung und bergen auch und insbesondere für die Zukunft ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Wer sich für weitere Details interessiert und Partner von egs werden möchte, kann sich ganz einfach im Internet registrieren oder per E-Mail und Telefon Kontakt aufnehmen.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier.