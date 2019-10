Waipu.tv, Deutschlands größte TV-Plattform für unabhängiges IPTV, bietet ab sofort das größte türkische Senderpaket in Deutschland an. Bislang war der Empfang türkischer Inhalte nur mit sehr begrenztem Sender-Umfang über andere Anbieter wie z. B. Kabel oder Satellit möglich - oder bei illegalen Internet-Plattformen. Dabei haben drei Millionen von rund 81 Millionen Bürgern in Deutschland einen türkischen Hintergrund. Die über 800.000 türkischen Haushalte möchten neben deutschem Fernsehen natürlich nicht auf ihre türkischen Lieblingssendungen und -serien verzichten.

Waipu.tv vereint nun 30 türkische Sender im "Türk-Paketi", davon 26 Sender in HD-Qualität und bietet damit ein modernes türkischsprachiges TV-Paket mit zahlreichen Komfort-Funkionen wie Aufnahme, Pause, Restart und mobiler Unterwegsnutzung. Und das in bester HD-Qualität sowie zu einem attraktiven Preis.

Hinter Waipu.tv steht die Freenet-Beteiligung Exaring

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser modernes IPTV-Angebot nun auch Kunden mit türkischem Hintergrund anbieten können", so Markus Härtenstein, Vorstandsmitglied des Waipu-Betreibers Exaring. "Fast alle türkischen Sender sind in HD-Qualität verfügbar und können ganz einfach über den vorhandenen Internetanschluss in jedem Raum der Wohnung auf unterschiedlichen Geräten genutzt werden. Es stehen auch alle anderen Komfortfunktionen, wie Aufnahme, die Pausefunktion und Restart zur Verfügung. Besonders Familien dürften sich darüber freuen, dass bis zu vier Streams parallel genutzt werden können."

Das "Türk-Paketi" ist Stand alone zum Start für 9,99 €/Mon. (Regulär: 12,99 €/Mon.) erhältlich, kann aber auch zu jedem bestehenden Pay-Paket von Waipu.tv für 10,00 €/Mon. hinzu gebucht werden. Neukunden können das Türk-Paketi im ersten Monat kostenlos testen. Pakete und Optionen können monatlich gekündigt werden.

Waipu.tv ist nach eigener Angabe Marktführer in Deutschland für unabhängiges IPTV und wird von der Exaring AG betrieben, an der die Freenet AG mit 50,01 Prozent beteiligt ist. Exaring entwickelt darüber hinaus die erste voll integrierte Plattform für IP-Entertainment Services in Deutschland. Gestützt auf über 12.000 Kilometer eigene Glasfaser-Infrastruktur erreicht die Plattform über 23 Millionen Haushalte.