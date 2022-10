Als Head of B2B Germany ist Bergstreiser für die übergreifende Unternehmensstrategie im deutschen Markt für den KMU- und Enterprise-Bereich verantwortlich, wobei er auch die Channel-Verantwortung behält. Mit seiner Expertise soll er die bereits in anderen Ländern eingesetzte One-Channel-Strategie nun auch in Deutschland umsetzen. Des Weiteren soll er sich um die Weiterentwicklung des Vertriebs und Marketings in Deutschland kümmern. Bergstreiser berichtet an Morten Lehn, Managing Director Northern Europe.

Der gelernte Industriekaufmann Waldemar Bergstreiser leitete seit 2016 den Vertriebsinnendienst bei Kaspersky und übernahm im März 2020 die Verantwortung als Head of Channel Germany. In seine neue Position bringt er seine langjährige Erfahrung mit Vertriebsteams, Distributoren sowie im Business Development ein. Vor seinem Wechsel zu Kaspersky war er von 2004 bis 2008 bei der Bäumler AG in Ingolstadt und danach für sieben Jahre als Director Sales Eastern Europe bei der Lab4style GmbH.

Umfassende Channel-Strategie

"Wir freuen uns, dass Waldemar in seiner neuen Rolle zusätzliche Verantwortung übernimmt - er ist einer unserer Top-Performer", so Morten Lehn, Managing Director Northern Europe bei Kaspersky. "Mit seiner umfangreichen Branchenerfahrung und langjährigen, Kaspersky-internen Expertise sowie seinen guten Führungsqualitäten wird er das Geschäft in Deutschland weiter vorantreiben und gemeinsam mit seinem Team erfolgreich in die Zukunft führen."

"Ich freue mich sehr, das B2B-Geschäft als Ganzes in Deutschland bei Kaspersky zu übernehmen und dabei trotz eines großen Fokus auf den Enterprise-Sektor, auch dem Channel-Geschäft wie gewohnt treu zu bleiben", betont Waldemar Bergstreiser, Head of B2B Germany. "Mein Ziel ist es, unsere Kunden, Partner, Reseller und Distributoren, sowie all unsere Mitarbeiter tatkräftig zu unterstützen und mit ihnen neue Wege zu gehen. Gemeinsam werden wir das Geschäft in Deutschland weiterentwickeln und uns noch stärker als transparenter, vertrauenswürdiger Partner positionieren, der dank seines internationalen Teams an Experten führende Cybersicherheitstechnologie anbietet."

