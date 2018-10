Die Wallix Group SA mit Hauptsitz in Paris übergibt die kaufmännische Verantwortung für DACH und Central Eastern Europe an Stefan Rabben. Er leitet ab sofort alle Vertriebsaktivitäten in der Region und soll sich zudem um den Ausbau des Channels kümmern.

Der Diplom-Ingenieur Informationstechnik bringt über 15 Jahre IT-Erfahrung mit zu Wallix und war zuvor über sieben Jahre bei Quest und Dell in unterschiedlichen Führungspositionen. Zuletzt betreute er dort den Vertrieb als Director Sales & Channel Europe. Davor war er mehrere Jahre bei RSA tätig und kümmerte sich dort um den Ausbau des Channels. Eine weitere Station war seine Tätigkeit als Teamleader Security bei der damaligen Azlan GmbH, heute Tech Data.

„Wir haben uns erfolgreich auf dem deutschen Markt etabliert, aber es gibt noch viel Potenzial. Als europäischer Sicherheitsanbieter bieten wir die Best-Practice-Lösung für Organisationen in der Region“, so Jean-Noël de Galzain, Gründer und CEO von Wallix. „Stefan Rabben ist ein großer Gewinn für uns. Er versteht unsere Mentalität, und mit seiner Erfahrung bringt er uns speziell bei der Gewinnung von wichtigen Channel- und Technologiepartnern ein großes Stück voran.“

„Ich freue ich mich über das erbrachte Vertrauen und auf die Unterstützung des Teams“, sagt Stefan Rabben, Area Sales Director DACH & CEE. „Mein erstes Ziel ist es, unsere schlagkräftige Vertriebsorganisation mit starken Partnern weiter auszubauen und Innovation richtig in den Markt hineinzutragen.“