Derzeit arbeitet Wallix europaweit mit rund s 300 Partnern (Distributoren, Reseller, Systemintegratoren und Beratungshäuser) zusammen. Bisher hat sich der Security-Anbieter auf Partner mit starkem regionalem Einfluss konzentriert. Nun sollen die Geschäftsbeziehungen zu diesen Partnern ausgebaut werden. Außerdem möchte Wallix künftig vor allem mit Managed Service Providern (MSPs) gemeinsam Geschäfte tätigen.

Hierzu hat der Softwarehersteller sein Partnerprogramm runderneuert. Dieses richtet sich nun explizit an die MSPs, denn diese sind nach Ansicht von Wallix ganz wichtige Akteure bei der digitalen Transformation der Kunden - mit starkem Wachstumspotential. Laut Fortune Business Insights soll das weltweite MSP-Marktvolumen von 243,33 Milliarden Dollar im Jahre 2021 bis 2028 auf 557,10 Milliarden Dollar ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 12,6 Prozent entspräche.

Ehrgeizige Umsatz- und Renditeziele nur mit Managed Service Providern erreichbar

Bis 2025 möchte Wallix einen Umsatz von 100 Millionen Euro bei einer Betriebsmarge von 15 erzielen. Dieses Ziel ist nur über den Channel zu erreiche, so die feste Überzeugung des Anbieters. Vertriebspartner, vorwiegend die MSPs, sollen nun in die Lage versetzt werden, Wallix-Lösungen zur Sicherung aller digitalen Zugriffe, erfolgreich zu vertreiben.

Dezidierte Channel-Teams sollen die Vertriebspartner in den jeweiligen Regionen - auch in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) - unterstützen. Partner sollen sich dabei zuallererst um Kunden aus den Branchen Gesundheitswesen, Industrie, öffentliche Hand und Bildung kümmern. Insbesondere Kunden aus der Industrie liegen dabei Wallix am Herzen. Denn VPA Research schätzt den globalen Markt für industrielle Cybersicherheit derzeit auf 15,5 Milliarden Dollar ein - mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,8 Prozent bis 2027. Wallix-Partner, die dieses Feld nun beackern wollen, erhalten vom Hersteller speziell auf diesen Bereich angepasste Schulungen.

Maßgeschneidertes MSP-Programm

Zu den MSPs (Managed Service Providers) zählt Wallix Cloud Service Provider, Hoster, Telkos, Internet Service Provider (ISP), Verwalter von IT-Infrastrukturen und Managed Security Services Providers (MSSP). Der französische Anbieter sieht für all diese MSPs derzeit eine tolle Chance, jetzt tiefer in das Cyber-Security-Business einzutauchen - die Nachfrage aus dem Markt nach derartigen Security-Leistungen steigt unaufhörlich.

Mit der Wallix-Technologie können MSP die Zugänge zu ihrer eigenen IT-Infrastruktur absichern und aufgrund dieser Erfahrungen PAM4ALL, die Privileged Access Management-Lösung von Wallix, ihren Kunden anzubieten. Damit MSPs dies mit der nötige Kompetenz tun können, schult sie Wallix technisch und vertrieblich. Auch der Kundensupport auf den Levels 1 bis 3 wird dort eingeübt.

Darüber hinaus stellt Wallix den MSPs individuell für sie entwickelte Marketingmaterialien zur Verfügung, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihren Kunden die PMA-Lösung zu verkaufen ode sie bei ihnen als Managed Service zu betreiben.



