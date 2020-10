Die jüngsten Ransomware-Attacken auf Krankenhäuser, etwa auf die Uniklinik Düsseldorf, haben wieder einmal die perfide Freude der Cybergangster an derartigen Angriffen unter Beweis gestellt. Wallix, der französische Anbieter von IAM/PAM-Systemen (Identity Access & Management / Privileged Access Management), unterstützt Gesundheitseinrichtungen mit Lösungen, die den Zugriff auf Daten nur den Personen erlauben, die dazu berechtigt sind.

Diese Zusammenarbeit reicht bereits bis ins Jahr 2008 zurück, und nach der Aufnahme von Wallix in den Marktplatz für IT-Lösungen im Gesundheitswesen im Jahre 2018 bekam diese Kooperation neuen Schwung. Seitdem gilt Wallix als "vertrauenswürdiger Anbieter von Identitäts- und Zugriffsmanagement-Systemen" - zumindest in Frankreich. Die französische Regierung plant nämlich, in den kommenden drei Jahren 1,6 Milliarden Euro locker zu machen, um im Rahmen eines "Cyber Acceleration"-Plans den Rückstand bei der digitalen Transformation im französischen Gesundheitswesen auszugleichen.

Wallix´ IAM/PAM-Lösungen sind aber auch außerhalb Frankreichs in Einrichtungen des Gesundheitswesens im Einsatz - in insgesamt 120. Auf dieser Basis hat der französische Anbieter ein Portfolio an einfach zu implementierender Lösungen aufgebaut, um den Security-Herausforderungen in Krankenhäusern und Kliniken gerecht zu werden. So setzt Wallix auf starke Authentifizierung und dezentrales Management der digitalen Identitäten, um den gesetzlichen Vorschriften (DSGVO, HIPAA, PCI DSS usw.) zu genügen.

Die Covid-19-Pandemie beschleunigt die Digitale Transformation auch in Krankenhäusern

Mit dem Auftreten von Covid-19 mussten Krankenhäuser über Nacht ihre Organisationsstrukturen überprüfen. Neue Prozesse in der Kommunikation mit den Patienten mussten aufgesetzt werden, um der Verbreitung des Virus Einhalt zu gebieten. Patientenbesuch wurden durch Videosprechstunden ersetzt, Reisen abgesagt, soziale Kontakte eingeschränkt und das Homeoffice zum Normalfall erklärt - die digitale Patientenakte nähert sich der Verwirklichung.

Diese neuen Arbeitsweisen führen für Krankenhäuser zu einem abermals steigenden Risiko, Opfer einer Cyberattacke zu werden. Daher haben diese einen erhöhten Bedarf an digitalen Ressourcen und IT-Security-Lösungen samt zugehöriger Services. Als Reaktion darauf hat Wallix etwa 170 seiner Systemintegratoren mobilisiert, um seine Kunden aus dem Gesundheitswesen bei diesen kritischen Prozessen zu unterstützen.

Zusätzlich zu den kostenlosen Lizenzen für den Remote-Zugriff auf Wallix` IAM/PAM-Lösungen während der gesamten Phase der Eindämmung des Virus hat der Hersteller eine Notrufnummer eingerichtet, um alle akut auftretenden Probleme zeitnah zu beheben.

Einer der Wallix-Kunden aus dem Gesundheitsbereich ist das Universitätsklinikum Freiburg. Der dort tätige Leiter der Abteilung Systems Engineering Ulrich Lickert erklärt: "Mit Wallix Bastion können wir automatisch nachverfolgen und prüfen, was externe Dienstleister und andere privilegierte Nutzer auf unseren IT-Systemen machen. Sobald ein Mitarbeiter nicht mehr für das Krankenhaus tätig ist, können wir sofort all seine administrativen Zugriffe sperren, was für uns einen erheblichen Sicherheitsgewinn bedeutet und eine erhebliche Vereinfachung der Verwaltung mit sich bringt. Im Falle eines Sicherheitsvorfalls können wir effizienter, schneller und angemessener reagieren".

Sein Kollege vom Universitätsklinikums Tours, CIO Julien Berthel, ergänzt: "Für uns war die Einführung des Homeoffice eine der IT-Herausforderungen während der Pandemie. Wallix, das uns seit zwei Jahren begleitet, hat dabei seine Reaktionsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis gestellt. Das Unternehmen hat uns zusätzliche Lizenzen von Wallix Bastion angeboten, die es uns ermöglichen, die Einrichtung neuer externer Zugänge für unsere Mitarbeiter im Homeoffice zu beschleunigen und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten".