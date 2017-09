18.09.2017 Von Christiane Pütter

Wer länger als sechs Wochen krank ist, muss damit rechnen, den Firmenwagen zu verlieren. Diesen und weitere Punkte erklärt der Jurist Ulf Weigelt in einem Buch darüber, was Chefs dürfen und was nicht.