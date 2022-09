Das Pixel 7 (Pro) ist nicht mal vollständig enthüllt, trotzdem zeigt Google zumindest schon die neue Rückseite samt Farben des Smartphones im eigenen Store. Außerdem wissen wir jetzt auch schon, wann Google die Pixel-Handys vorstellen wird und ab wann sie diese vorbestellen können.

Über den offiziellen Release, also ab wann die Geräte auf dem Markt erscheinen, ist bislang nichts bekannt. Im letzten Jahr hatte Google das Pixel 6 an einem Dienstag (19. Oktober) vorgestellt und 9 Tage später an einem Donnerstag (28. Oktober) auf den Markt gebracht. Weil ein Release am Wochenende eher unwahrscheinlich ist, gehen wir von einem Marktstart etwa eine Woche nach Vorstellung aus. Somit könnten Sie das Pixel 7 (Pro) am 13. oder 14. Oktober 2022 in den Händen halten.

Google selbst hat die ersten beide Termine offiziell in diesem Video genannt:

Infos zum Pixel 7

Google selbst verrät bereits die Farben der neuen Pixel-Geräte. Sowohl das Pixel 7 als auch das 7 Pro werden in den Farben Obsidian (Schwarz) und Schnee (Weiß) kommen. Zusätzlich gibt es das normale Pixel 7 in Lemongrass (Gelbgrün) und das Pixel 7 Pro in Hazel (Dunkelgrün). Die Google-Handys kommen erneut mit einem Google-eigenen Prozessor, der auf den Namen "Tenor" hört – jetzt in der nächsten Generation.

Die weiteren Daten sind noch nicht bekannt. Auch zeigt Google bislang nur die Rückseite, nicht aber die Front. Auch zu den Preisen gibt es noch keine offiziellen Infos, vermutlich werden diese aber über denen der vorherigen Generation liegen. Das Pixel 6 gab es ab 649 Euro und das Pixel 6 Pro ab 899 Euro.

Übrigens: Neben den Pixel-7-Modellen zeigt Google in einem Video das Design der erwarteten Pixel Watch mit Fokus auf das Design:

(PC-Welt)