In nur sehr wenigen Fällen weckt ein gewöhnlicher Apfel das Interesse der Menschen. Angefangen hat die Bedeutung dieses Obstes wohl in der Bibel, als Adam und Eva einen Apfel vom Baum der Erkenntnis aßen. Auch in Friedrich Schillers Werken über den Schweizer Freiheitskämpfer Wilhelm Tell spielt der Apfel eine entschiedene Rolle.

Seit den letzten 40 Jahren denken die meisten Menschen bei dem Wort "Apple" aber wohl kaum zuerst an das Obst, sondern vielmehr an das kleine, angebissene Apfel-Logo des milliardenschweren Unternehmens aus Cupertino. Denn ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte. Dies nutzen vor allem große Unternehmen und Konzerne zu ihrem Vorteil: Apple, Windows, Nike, Adidas, Facebook, VW, McDonalds und noch viele mehr schaffen es, mit einem bestimmten Schriftzug oder einem Logo ihrer Marke einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert zu verleihen.

Wie The Brainfever beschreibt, wurde das Logo im Laufe der Zeit mehrmals überarbeitet. Das Grunddesign des Logos bleibt immer das gleiche, lediglich die optische Aufmachung verändert sich - wenn auch teilweise nur sehr minimalistisch.

Von 1977 bis 1997 zierten die Regenbogenfarben das Apple-Logo, ab 1997 setzte man auf ein wasserfarbenes Logo, welches zu jener Zeit vor allem auf Visitenkarten zu finden war und zwei Jahre später etwas abgedunkelt wurde. 2003 entschied man sich bei Apple für ein Chrome-Logo, heute bevorzugt das Unternehmen dahingegen einen minimalistischen Apfel in den Farben weiß und grau.

Dabei sah das ursprünglich entworfene Logo von Apple gänzlich anders aus.

Eine Fahne, auf welcher "APPLE COMPUTER CO." steht, windet sich um ein Bild, in dessen Rahmen nur sehr schwer zu erkennen steht: "Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Sees of Thought … Alone." oder zu Deutsch: "Newton… Verstand, der fremde Gedankenmeere durchsegelt, stets allein."

In dem Logo sitzt der englische Naturforscher und Philosoph, Isaac Newton, unter einem Baum, wobei über dessen Kopf ein Apfel hängt. Zum Glück hat sich Apple bereits sehr früh besonnen und ein neues Logo entworfen. Man stelle sich nur mal die heutigen Apple-Produkte mit einem solchen Logo vor.

Aber weshalb ist der berühmte Apfel nun angebissen?

Am 17. April 1977 wurde erstmals der Apple II in Broschüren vorgestellt. Die offizielle Version aus der Steve-Jobs-Biographie lautet, dass der Designer Rob Janoff gleich zwei Logo-Prototypen vorgestellt hat, Steve Jobs hat sich für den "unvollständigen Apfel" entschieden, da die andere Version viel zu sehr an eine Kirsche erinnerte. Frühere Entwürfe des Logos mitsamt des Firmenschriftzuges zeigen noch die zusätzlichen Beweggründe Richtung "Biss": So befand sich das Logo unter anderem auch auf den Booting-Kassetten des Apple II. Das Logo durfte nicht zu klein sein, weshalb es so platziert wurde, dass es sich an die Dreh-Aussparungen anpasste.

Gleichzeitig entschied sich Apple damals dazu, dass Logo zusammen mit dem Firmenschriftzug auf Printprodukten zu präsentieren. Zu dieser Zeit wählte Apple eine Schriftart aus, bei welcher der Bauch des Buchstaben "a" rund war und sich somit perfekt in das Apfel-Logo integrierte.

Aus diesem Grund übernahm Apple später einfach das Logo und verzichtete darauf, den "abgebissenen" Teil zu ersetzen.

(Macwelt)