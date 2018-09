Einige Systemhäuser haben den Wandel zum Managed Service Provider bereits erfolgreich hinter sich gebracht oder befinden sich gerade mitten drin in diesem oft schmerzhaften Transformationsprozess. Welche Erfahrungen sie dabei gesammelt haben, drüber berichten sie persönlich auf dem 14. Systemhauskongress "CHANCEN" am 27. bis 28. September in Düsseldorf.

Digitale Transformation der Kunden begleiten

Parallel zum Wandel des eigenen Geschäftsmodells müssen Systemhäuser selbstverständlich auch ihre Kunden bei derer digitalen Transformation unterstützen. Wie gelingt dieser Balanceakt? Worauf müssen sich Systemhäuser heute schon vorbereiten, um auch in Zukunft zu bestehen? Welchen Beitrag können die Hersteller zu diesem Prozess leisten?

Einfache Antworten auf diese komplexen Fragen gibt es nicht, deshalb loten wir auf dem Systemhauskongress gemeinsam Methoden und Wege aus, wie Sie als Systemhausbetreiber all diese Herausforderungen meistern können. Freuen Sie sich auf einen intensiven Erfahrungsaustausch, außergewöhnliche Impulsvorträge und interaktive Workshops. Und das Beste: Sie können jetzt noch die inhaltliche Gestaltung des Events mitbestimmen. Reichen Sie Ihr Wunschthema hier ein.

Die Eröffnungs-Keynote auf dem 14. Systemhauskongress wird der renommierte Autor und Zukunftsforscher Erik Händeler halten. Er wird unter anderem die Transformation der herkömmlichen Wertschöpfungskette zum Wertschöpfungsnetzwerk näher beleuchten und darlegen, welche Konsequenzen diese Entwicklung für das Geschäft der Systemhäuser haben wird.

Im Verlauf des Kongresses wird ein Systemhausvertreter berichten, wie er "schwedisch wurde", ein anderer wird darlegen, wie er sich "digitalisiert hat". In einer "Fischbowl"-Diskussionsrunde werden Vertreter der Systemhäuser Axians, Cancom, Profi Engineering, SVA und Medialine Euro Trade gemeinsam mit dem Publikum erörtern, mit welchen Maßnahmen Systemhaus-Chefs die Innovatiionen in ihren Unternehmen antreiben sollten. Wie ändert sich dadurch die Unternehmensführung? Was bedeutet dies für die internen Prozesse? Wie wandelt sich dadurch die Vertriebssteuerung? Was bedeutet dies für das "daily business"?

Dazwischen finden mehrere Workshops und Vorträge zu Themen statt, die Systemhauschefs derzeit brennend interessieren: Digitale Transformation, Selbst-Management, Wandel der Geschäftsmodelle, Mitarbeiterakquise und -bindung, Social Marketing, digitaler Arbeitsplatz, Modern Workplace aus der Cloud, Managed Security, neue Beratungsansätze, Standardisierung und Automatisierung im Servicegeschäft und noch vieles mehr. Die Abschluss-Keynote wird Felix Thönnessen halten - Investor, Dozent und begnadeter Marketier. Hier erfahren die anwesenden Systemhausvertreter, was sie von Startups lernen können.

Am zweiten Tag des Systemhauskongresses erwartet die Teilnehmer ein besonderer Leckerbissen. Vertreter der Internet-Giganten Google, AWS und Microsoft präsentiert zuerst kurz ihre Channel-Strategie, um sich anschließend den Fragen des Publikums zu stellen. So können Sie als Teilnehmer am Systemhauskongress live vor Ort erleben, was die Internet-Giganten Google, AWS und Microsoft im Channel vorhaben, dabei ihre persönlichen Vergleiche ziehen und vielleicht über neue Lieferanten von Cloud-Dienstleistungen nachdenken.

Es gelang uns die Ansprechpartner von Google, Amazon und Microsoft nach Düsseldorf zu lotsen, die großen Einfluss auf den Channel haben, und das sind: Bernd Stopper (Head of Partnersales DACH, Google Deutschland), Gregor Bieler (General Manager Partner Organisation, Microsoft Deutschland) und Klaus Bürg (Geschäftsführer / CEO Amazon Web Services Germany). Freuen Sie sich auf eine spannende und lebendige Diskussion.

Auszeichnung von Deutschlands kundenfreundlichsten Systemhäusern

Den Höhepunkt des Systemhauskongresses bildet die Verleihung der "Bestes Systemhaus 2018"-Awards an die kundenfreundlichsten Systemhäuser Deutschlands. Grundlage für diese Bewertung ist eine bereits beendete Umfrage unter den Kunden der Systemhäuser. In einer weiteren Umfrage unter den Systemhäusern erfuhren wir, welche Sorgen und Nöte die IT-Dienstleister derzeit quälen, wie sie ihre aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen, ob sie neue Mitarbeiter einstellen und womit sie sich 2019 beschäftigen wollen. Beide Studien erhalten die Teilnehmer am Systemhauskongress CHANCEN kostenlos!

