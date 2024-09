Die durch die allgemeine Verfügbarkeit von ChatGPT ausgelöste KI-Euphorie flaut allmählich ab. Man sieht inzwischen durchaus auch Defizite der Technologie. Dennoch ist allen klar, dass KI die Zukunft ist. Wie hat sich Fujitsu darauf vorbereitet?

Santosh Wadwa: Fujitsu ist sich der aktuellen Herausforderungen bewusst, die Unternehmen in einer Zeit des Wandels bewältigen müssen. Wir sind der Meinung, dass die digitale Transformation und die Weiterentwicklung der KI-Technologie unumgängliche Treiber für zukünftiges Wirtschaftswachstum sind.

Die Erkenntnisse der kürzlich durchgeführten Fujitsu SX Umfrage unterstützen diese Sichtweise: Mehr als die Hälfte der befragten Führungskräfte glaubt, dass die Reaktion auf den schnellen Fortschritt von Künstlicher Intelligenz entscheidend für ihren zukünftigen Geschäftserfolg sein wird. Dies zeigt sich unter anderem in einer verstärkten Fokussierung auf KI-Initiativen.

Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, sind unserer Überzeugung nach eine Kombination aus Flexibilität, Innovation und enger Partnerschaft der Schlüssel zum Erfolg.

Fujitsu als japanischer Konzern legt großen Wert auf Fairness und Transparenz in allen Geschäftsbeziehungen - dieses Prinzip ist bereits seit 2019 in unserem mehrstufigen 'Code of Conduct' festgelegt. Er regelt nicht nur den fairen und respektvollen Umgang mit Kunden, Geschäftspartner und Mitbewerbern, sondern stellt auch einen sicheren und ethisch fairen Umgang mit KI-Technologien sicher. Diese ethischen Grundsätze sind die Basis unseres Handelns und finden sich auch in unserer KI-Strategie wieder.

Durch eine offene und transparente Kommunikation sowie eine enge Zusammenarbeit mit Partnern schaffen wir Vertrauen und bauen langfristige, stabile Beziehungen auf. Als der IT-Hersteller in Deutschland mit dem größten Vertriebs- und Consultingteam auf dem Markt, sorgen wir zudem für eine persönliche und intensive Betreuung unserer Kunden und Partner, um sie während ihrer digitalen Transformationsreise umfassend zu unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten.

Bekannte und gängige KI-Angebote basieren vor allem auf öffentlichen Large-Language-Modellen auf einer Public-Cloud-Plattform. Sind die aber für die doch oft sehr eng begrenzten Einsatzzwecke in Firmen überhaupt das geeignete Mittel?

Santosh Wadwa: Öffentliche Large-Language-Modelle auf Public-Cloud-Plattformen bieten oft eine "one-size-fits-all"-Lösung, die nicht immer den spezifischen Anforderungen von Unternehmen entspricht. Diese allgemeinen Modelle sind vielseitig, es fehlt ihnen jedoch häufig an maßgeschneiderten Lösungen für individuelle Geschäftsbedürfnisse.

Um eben diesen Bedürfnissen individuell gerecht zu werden, bieten wir von Fujitsu ein AI Test Drive an. Diese KI-Testplattform bietet unseren Kunden die einzigartige Möglichkeit, die neueste, speziell entwickelte KI-Infrastruktur unter vollständiger Kontrolle und Nutzung ihrer eigenen Daten für Kurations-, Aufnahme- und Bereinigungszwecke zu testen. Das Fujitsu AI Test Drive wurde von erfahrenen Architekten erstellt und basiert auf einer Vielzahl von Referenzarchitekturen.

Dieses Angebot ermöglicht es Unternehmen, an das Potenzial von KI risikofrei und ohne hohe Anfangsinvestitionen heranzugehen. Es hilft, spezifische Anforderungen zu definieren und die passende KI-Infrastruktur auszuwählen.

Hier können Unternehmen auch mit Experten in Kontakt treten, um tiefere Einblicke in die KI-Entwicklung zu erhalten.So bereiten wir Unternehmen optimal auf zukünftige Herausforderungen vor und fördern ihre Stärken im Bereich KI - ohne sich dabei nur auf öffentliche Large-Language-Modelle zu beschränken.

Von den umsatzstärksten KI-Entwicklern - von Microsoft und Amazon über Meta, Alphabet/Google bis Apple - setzen alle darauf, mit KI vor allem die eigenen Produkte zu verbessern und konkurrenzfähiger zu machen. Unternehmensspezifische Lösungen sind da eher ein Randthema. Wie geht Fujitsu diese Aufgabe an?

Santosh Wadwa: Im Vergleich zu anderen großen KI-Entwicklern verfolgt Fujitsu einen einzigartigen Ansatz, indem der Fokus auf maßgeschneiderten KI-Lösungen liegt, die speziell auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.

Mit FujitsuPrivate GPT bietet das Unternehmen eine umfassende und einzigartige On-Premise-KI-Lösung, die direkt auf die spezifischen Anwendungsfälle der Kunden zugeschnitten ist. Diese Lösung wird mit unternehmenseigenen Daten trainiert und lokal in den Rechenzentren implementiert, was maximale Datensicherheit und Compliance gewährleistet.

Wir sind Hersteller PLUS und kombinieren Technologie aus dem eigenen Hause mit dem Know-how unserer strategischen Software-Partner, um optimale, bedarfsgerechte Lösungen für unsere Kunden zu generieren.Wir glauben, dass zukunftsorientierte, komplexe Lösungen für Kunden nur noch gemeinsam entwickelt werden. Wir leben im Zeitalter des "WIR".

Durch die Kombination unserer Technologie mit dem Fachwissen unserer strategischen Partner bieten wir eine einzigartige Plattform für Channelpartner, die auf Kompetenz und Zusammenarbeit setzt. So bleiben unsere Kunden und Partner mit Fujitsu immer einen Schritt voraus.Damit aber nicht genug. Wir arbeiten bereits heute an einer energieeffizienten ARM-Prozessor-Technologie mit Namen Monaka, welche neue Maßstäbe in Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit setzen wird.

Die Basis dieser Entwicklung bildet unser Supercomputer Fugaku, der heute schon in datenintensiven Bereichen wie Medizin oder Weltraumforschung zum Einsatz kommt.

Welche Rolle kommt den Channel-Partnern bei KI-Projekten mit Fujitsu zu?

Santosh Wadwa: Channel-Partner spielen auf mehreren Ebenen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung und Förderung von KI-Projekten. Unsere Channel-Partner haben die direkte Nähe zu unseren Kunden. Sie sind vor Ort, übernehmen Beratungs- und Botschafterfunktionen, implementieren und supporten bei Bedarf.Fujitsu ist seit vielen Jahren der IT-Hersteller, der den Großteil seines Umsatzes über Partner generiert. Das wird sich auch in Zeiten von KI nicht ändern.

Deshalb setzen wir von Fujitsu auf die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, um zukunftssichere KI-Strategien erfolgreich zu entwickeln und am Markt zu etablieren. Der praxisnahe Input unserer Partner ist entscheidend, um maßgeschneiderte und innovative Konzepte kontinuierlich zu optimieren.

Fujitsu unterstützt diese Kooperation durch Consulting- und Co-Creation-Workshops, in denen gemeinsam, individuell abgestimmte Konzepte entwickelt und die Integration in die Geschäftsprozesse der Kunden verfeinert werden. Zudem bietet unsere kompetenz-basierte EcoSystem-Plattform umfassende Schulungen und Ressourcen, um systemhausübergreifend komplexe Kundenprojekte umsetzen zu können.