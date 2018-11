Acer leitet sich von der Pflanzengattung der Ahorngewächse (Aceraceae) ab. Dem 1983 in Toronto / Kanada gegründeten Unternehmen diente das kanadische Ahornblatt als Vorbild. Das erste Acer-Logo bestand auch aus einem grünen Ahornblatt mit Acer-Schriftzug. Im Zuge der internationalen Ausrichtung des Konzerness in den 90ern verschwand das Blatt und es blieb nur der grüne Acer-Schriftzug. Zunächst produzierte Acer im eigenen Werk in Toronto Elektronikbauteile für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Mittlerweile ist dort nur noch die Forschung und Entwicklung untergebracht, die Fertigung wurde längst nach Asien ausgelagert. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 8.000 Mitarbeiter.