Die Herkunft von Firmen- und Markennamen haben oft eine interessante Geschichte. Wir haben für Euch Beispiele gesucht und präsentieren Euch Firmennamen zum Mitraten. Heute wollen wir von Euch wissen, warum Also eigentlich Also heißt. Wir geben Euch drei Erklärungen, wie es zu dem Namen des Distributors kam:

Der Distributor Also geht auf die Arbeitslosenselbsthilfeorganisation Schwäbisch Gmünd (kurz ALSO) zurück. Die Initiative wurde 1984 von arbeitslosen Lehrern gegründet und beschäftigte sich zunächst mit Nachhilfeangeboten für Schüler. In der Folge kamen auch Computer-Kurse dazu. Da diese Kurse kommerziellen Charakter annahmen, wurde die Also Computer GmbH durch den Geschäftsführer Heribert Weingärtner ausgegründet. Bald bot Weingärtner auch die in den Kursen verwendete Software zum Kauf an. Aus familiären Gründen siedelte er samt dem Ein-Mann-Betrieb 1988 ins niederbayerische Straubing um. Nachdem das Portfolio auch um PCs und Peripherie erweitert wurde, expandierte das Unternehmen stark. Heute erwirtschaftet die Also-Gruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern jährlich etwa sechs Milliarden Euro. Noch heute unterstützt Also die Schwäbisch Gmünder Arbeitsloseninitiative finanziell.

Also wurde 1984 in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden gegründet. EDV-Spezialist Bruno Gabriel und Uli Sigg vom Schweizer Aufzugbauer Schindler brachten zusammen mit drei weitern Aktionären die 400.000 Franken Grundkapital auf. Der Firmennamen Also war eine Idee von Gabriel: "Ich habe mir einmal überlegt, wie wir zu einem guten Firmennamen kommen können, berichtet der Gründervater. " Am Anfang gefiel mir das Wort 'als'. Daraus wurde dann schnell 'Also', im Sinne von: Alle reden von Mikrocomputer - also packen wirs an."