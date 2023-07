Die Herkunft von Firmen- und Markennamen haben oft eine interessante Geschichte. Wir haben für Sie Beispiele gesucht. Jede Woche gibt es nun einen Firmennamen zum Mitraten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, warum Belkin eigentlich Belkin heißt. Wir geben ihnen drei Erklärungen, wie es zu dem Namen des Zubehörherstellers kam:

1954 gründete der Goldschmied Albert Clijsters in Antwerpen die feinmechanische Werkstatt Belgium Kinetics N.V. In den Anfangsjahren produzierte das Unternehmen überwiegend mechanische Komponenten für die optische Industrie. Da in der Juwelen-Hochburg Antwerpen viele qualifizierte Arbeiter der Schmuckindustrie mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden waren, konnte Clijsters seine Belegschaft schnell vergrößern. Zum 25jährigen Jubiläum wurde aus Belgium Kinetics N.V. dann Belkin. Heute arbeiten mehr als 1.200 Mitarbeiter für den weltweit agierenden Konzern. Die Konzernzentrale ist aber immer noch in Antwerpen.

Der Firmenname Belkin geht auf den Gründer Iwan Belkin zurück. Der russische Immigrant legte Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundstein der heute noch in vielen Branchen tätigen US-amerikanischen Industriedynastie Belkin, zu der auch Belkin Steel, einem der weltweit größten Stahlproduzenten mit Sitz in Detroit, gehört. Die Unternehmensgeschichte ist allerdings auch durch Intrigen und Streitigkeiten der weit verzweigten Familie geprägt. Das Leben des Konzerngründers inspirierte Alexander Puschkin zu seinem Werk "Die Geschichten des verstorbenen Iwan Petrowitsch Belkin". Der Urenkel Iwan Belkins, Horace Belkin, übernahm in den 70er-Jahren die Unternehmenstochter Belkin Communications, aus der 1990 die Belkin International Inc. hervorging.