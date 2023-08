Die Herkunft von Firmen- und Markennamen haben oft eine interessante Geschichte. Wir haben für Sie Beispiele gesucht. Jede Woche gibt es nun einen Firmennamen zum Mitraten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, warumBenQeigentlich BenQ heißt. Wir geben ihnen drei Erklärungen, wie es zu dem Namen des Peripherie-Herstellers kam:

BenQ hieß ursprünglich Acer Communications & Multimedia und war ein Tochterunternehmen von Acer. Als die Tochter 2001 aus dem Konzern ausgegliedert wurde, musste ein neuer Name her. Anfang 2000 war die Zeit, in der viel über das "Erlebnis" Consumer Electronic geredet wurde. Daher entschlossen sich die Marketing-Strategen, dem neuen Unternehmen ein Kunstwort als Namen zu geben. Das Ergebnis war BenQ, eine Ableitung aus "Bring Enjoyment and Quality to Life".

BenQ ist ein taiwanische IT- und CE-Konzern, der 1998 von Ben Quin in Taipeh gegründet wurde. In den Anfangsjahren war BenQ ein reiner Auftragsfertiger, der nicht unter eigenem Label produzierte. Der Schwerpunkt lag auf der Produktion von Fernsehgeräten und Monitoren. Namhafte IT- und CE-Konzerne wie Hewlett-Packard bzw. Compaq, Philips, IBM und Fujitsu-Siemens ließen Geräte in den BenQ-Fabriken in Taiwan und im chinesischen Suzhou fertigen. 2004 folgte dann der Schritt, unter der eigenen Marke an den Markt zu gehen.