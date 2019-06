1953 gründete Walter L. Cherry in Highland Parks/Illinois im Norden Chicagos ein Unternehmen zur Produktion von Schnappschaltern. Bereits 1963 wurde dann in Bad Berneck im Fichtelgebirge die Popp-Cherry GmbH für den deutschen Markt gegründet. Das Unternehmen expandierte schnell und zog nach Bayreuth um, wo dann auch die ersten Tastaturen produziert wurden. 1975 wurde schließlich in Auerbach in der Oberpfalz ein neues Werk errichtet, in das die Tastaturenproduktion umzog. Noch heute wird ein Teil der Cherry-Tastaturen in Auerbach gefertigt.